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Війна. Лютий 2025 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Лютий 2025 року
Четвер, Лютий 13, 2025 - 08:15
До теми
Маск підтверджує слушність Залужного
Мирослав Чех
Маск оголосив про збільшення витрат на сучасні технології та штучний інтелект, бо своєю нинішньою зброєю США не виграють наступну війну
11.02.25
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Дискурси
При[сутність] поезії у воєнний час
Лілія Бомко
Поезія Ярини Чорногуз виявляє інший бік присутності людини в цьому світі, власне, того життя, що випливає зі смерті. Усією збіркою відлунює мотив філософії помирання, а також парадоксальне поняття – життєствердності смерті – барокові протиріччя осмислення свободи.
09.02.25
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Штука
Фаворит
Віталій Портников
Поява фаворита у республіці – ознака насамперед тяжіння до царювання, а не до правління, ознака непевності в собі й у власних силах, можливо навіть фізичних
09.02.25
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Дискурси
Коли варяги – не варяги…
Олеся Ісаюк
Було у варягів унікальне поєднання – вони брали участь у формуванні першої достеменно відомої державності на теренах України, а водночас не були в загальній уяві окупантами.
08.02.25
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Україна
Фраґменти
Марта Кришталович
«Возьміт мого хлопця, най посидит у вас на уроках. Сидів там два роки на англійскому, то най у вас посидит, то ніц, шо то французке, бо то всьо єдно польска...»
08.02.25
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Дискурси
Елегія для білчиного вуха
Василь МАХНО
Над океаном біла хмара кришиться. Глухий Бетговен, сніг, білки, письмо - усе на місці, наче оркестранти. Усе, що можна нам переписати - без нас не перепишеться само.
08.02.25
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Дискурси
Майбутній уряд ФРН: з альтернативою, але без «Альтернативи»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Німецькі консерватори хоч і виграють бій за електоральні преференції, але коаліції їм не уникнути. Питання лише в тому: буде вона дво- чи трипартійною.
07.02.25
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У світі
Висота сенсів музики Ваґнера
Мирон Юсипович
Кожне виражене музикою почуття в операх Ваґнера підкріплене релігією, духовністю, вищими ідеалами та філософією. Він вірить у людей, а ця ідея актуальна завжди
07.02.25
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Штука