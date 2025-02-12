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Ігор Теплий
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Ігор Теплий «Яка та дорога до неба»
Середа, Лютий 12, 2025 - 18:30
До теми
При[сутність] поезії у воєнний час
Лілія Бомко
Поезія Ярини Чорногуз виявляє інший бік присутності людини в цьому світі, власне, того життя, що випливає зі смерті. Усією збіркою відлунює мотив філософії помирання, а також парадоксальне поняття – життєствердності смерті – барокові протиріччя осмислення свободи.
09.02.25
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Штука
Коли варяги – не варяги…
Олеся Ісаюк
Було у варягів унікальне поєднання – вони брали участь у формуванні першої достеменно відомої державності на теренах України, а водночас не були в загальній уяві окупантами.
08.02.25
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Україна
Фраґменти
Марта Кришталович
«Возьміт мого хлопця, най посидит у вас на уроках. Сидів там два роки на англійскому, то най у вас посидит, то ніц, шо то французке, бо то всьо єдно польска...»
08.02.25
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Дискурси
Елегія для білчиного вуха
Василь МАХНО
Над океаном біла хмара кришиться. Глухий Бетговен, сніг, білки, письмо - усе на місці, наче оркестранти. Усе, що можна нам переписати - без нас не перепишеться само.
08.02.25
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Дискурси
Книжки й бібліотеки
Ігор Набитович
Тут не все можна випити – життя не вистачить, але помилуватися ними, провести деґустацію, випивши дещицю, себто погортавши кілька сторінок, варто.
07.02.25
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Дискурси
Майбутній уряд ФРН: з альтернативою, але без «Альтернативи»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Німецькі консерватори хоч і виграють бій за електоральні преференції, але коаліції їм не уникнути. Питання лише в тому: буде вона дво- чи трипартійною.
07.02.25
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У світі
Висота сенсів музики Ваґнера
Мирон Юсипович
Кожне виражене музикою почуття в операх Ваґнера підкріплене релігією, духовністю, вищими ідеалами та філософією. Він вірить у людей, а ця ідея актуальна завжди
07.02.25
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Штука
Усе, що можна подумати, можна подумати ясно
Тарас Прохасько
Ми забуваємо те, що було двадцять років тому, залишаючись таким чином зовсім голими перед нинішніми новинами
06.02.25
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Дискурси