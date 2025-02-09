Досліджувати варто не задля результатів, а задля краси відкриттів

Майбутній уряд ФРН: з альтернативою, але без «Альтернативи»

Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ

​Німецькі консерватори хоч і виграють бій за електоральні преференції, але коаліції їм не уникнути. Питання лише в тому: буде вона дво- чи трипартійною.