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Це зло, коли людина не там, де їй місце.
Паула Модерсон-Беккер
До теми
При[сутність] поезії у воєнний час
Лілія Бомко
Поезія Ярини Чорногуз виявляє інший бік присутності людини в цьому світі, власне, того життя, що випливає зі смерті. Усією збіркою відлунює мотив філософії помирання, а також парадоксальне поняття – життєствердності смерті – барокові протиріччя осмислення свободи.
09.02.25
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Штука
Майбутній уряд ФРН: з альтернативою, але без «Альтернативи»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Німецькі консерватори хоч і виграють бій за електоральні преференції, але коаліції їм не уникнути. Питання лише в тому: буде вона дво- чи трипартійною.
07.02.25
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У світі
Висота сенсів музики Ваґнера
Мирон Юсипович
Кожне виражене музикою почуття в операх Ваґнера підкріплене релігією, духовністю, вищими ідеалами та філософією. Він вірить у людей, а ця ідея актуальна завжди
07.02.25
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Штука
Усе, що можна подумати, можна подумати ясно
Тарас Прохасько
Ми забуваємо те, що було двадцять років тому, залишаючись таким чином зовсім голими перед нинішніми новинами
06.02.25
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Дискурси
Ще далеко до Гераклових стовпів
Микола Легкий
Працелюб нівроку, якого від аркуша паперу в друкарській машинці годі було віддурити всіма скарбами світу. «Час каяття і розплати» – книжку з трьома романами: «Стогін ріки», «Розірвана пастка» та «Розплата», – номіновано цьогоріч на Шевченківську премію.
05.02.25
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Штука
Галичина під англійським мікроскопом
Юрій Винничук
Трактування австрійського патріотизму галичан як малоросійства – це вигадка зазбручан, що ніяк не можуть змиритися з нашим пієтетом до цісарів
05.02.25
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Дискурси
Фейкові фейки
Юрко ТИМЧУК
Для оптимізації переговорних процесів бракує десь в Анадирі п’яного в лапоть майора, який натисне кнопку – і зробить, наприклад, з Анкориджа купу гною. Американці б задумалися про деескалацію
04.02.25
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Україна
Підготовка
Майкл Мишкало
Бо іншого тіла немає і не буде, його не можна взяти напрокат. Оцінки в школі – не для батьків. І це стосується всього. І заперечення «нащо мені читати ті твори чи ті логарифми» не працюють
04.02.25
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Дискурси