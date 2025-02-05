Виставковий проєкт «ЛИСИК»

З Днем народження?..

Іван Гарапко

Це реквієм за загиблими побратимами, про яких ніколи не забудеш. Це буденність війни, якою вона є насправді – без героїзації та ідеалізації, показ неможливості людської психіки підготуватися до цього, звикнути.