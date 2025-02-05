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Виставковий проєкт «ЛИСИК»
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Виставковий проєкт «ЛИСИК» у Центрі інтелектуального мистецтва «Меркурій»
Середа, Лютий 5, 2025 - 12:00
До теми
З Днем народження?..
Іван Гарапко
Це реквієм за загиблими побратимами, про яких ніколи не забудеш. Це буденність війни, якою вона є насправді – без героїзації та ідеалізації, показ неможливості людської психіки підготуватися до цього, звикнути.
03.02.25
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Штука
«Створення світу за 10 днів»
Ігор Тимощук
«Створення світу за 10 днів» — нова виставка у Муніципальному Мистецькому Центрі, що стала місцем діалогу двох художниць Abra та Rina Riga. Результатом якого є спільне полотно “Emelen”, створене у просторі галереї під час монтажу.
02.02.25
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Штука
Бристоль
Віталій Портников
Москва хотіла б вбити душу українських міст, зруйнувати їхню атмосферу. Бо якщо немає вулиць і немає будівель – яка там душа! Бо коли ти вбиваєш місто – ти вбиваєш і надію
02.02.25
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Дискурси
Дзеркало 80 сезонів
Уляна Рой
Історія театру – не лише історія будівлі, де відбуваються вистави, не лише біографії та творчі портрети режисерів та митців, не лише постав, а й ширшого культурного і соціологічного контексту.
01.02.25
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Штука
Проминальне світло: про Леоніда Грабовського
Василь МАХНО
Акорди, такти, частоти вислизають, як вода крізь пальці, залишаючи нам лише відчуття плину. Музиці підвладно усе, окрім статичності.
01.02.25
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Дискурси
Перейти криваву межу
Олеся Ісаюк
Автор "Б’ють гармати" схопив той дуже тонкий і малопомітний момент, коли вчорашній новобранець чи людина, яка не з власної волі втягнута у воєнний вир, перетворюється на воїна
01.02.25
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Україна
Легенда про Розенкрейца (II)
Іван Банах
Фраґмент з «Повісті про загублений скарб» (за мотивами книги «Symbola aureae mensae duodecim nationum» Міхаеля Маєра)
01.02.25
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Дискурси
Ніч, розмальована крейдою
Аделіна Єфіменко
Його внесок в історію сучасної режисерської опери є унікальним феноменом: через фрайєрівську систему повторювальних жестів, міміки, лейтрухів герої ілюструють музику як діалогічну взаємодію між душею і тілом, творцем і творінням у нескінченній містеріальній єдності Універсуму.
31.01.25
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Штука