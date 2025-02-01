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Бiльше думай, а тодi вирiшуй. Спiши повiльно!
Григорій Сковорода
До теми
Проминальне світло: про Леоніда Грабовського
Василь МАХНО
Акорди, такти, частоти вислизають, як вода крізь пальці, залишаючи нам лише відчуття плину
01.02.25
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Дискурси
Легенда про Розенкрейца (II)
Іван Банах
Фраґмент з «Повісті про загублений скарб» (за мотивами книги «Symbola aureae mensae duodecim nationum» Міхаеля Маєра)
01.02.25
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Дискурси
Ніч, розмальована крейдою
Аделіна Єфіменко
Його внесок в історію сучасної режисерської опери є унікальним феноменом: через фрайєрівську систему повторювальних жестів, міміки, лейтрухів герої ілюструють музику як діалогічну взаємодію між душею і тілом, творцем і творінням у нескінченній містеріальній єдності Універсуму.
31.01.25
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Штука
Сміх та й годі
Тарас Прохасько
Зрозуміло, що оцей сюжет є глибоко комічним і гротескним. Але ж через це ще більше серйозним. Ясно, що з такого треба посміятися. І дійсно треба.
30.01.25
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Дискурси
«Бо вогонь і війна ненаситні». До 60-річчя Бориса Гуменюка
Надія Гаврилюк
Сподіваймося, що постать Бориса Гуменюка вирине з туману відсутності, а його поезія ще довго збиратиме пазли Неба у наших душах
30.01.25
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Україна
Хто бачив одну з кращих прем’єр 2021-2022 року?
Ігор Тимощук
«Засвітнє танго» позиціонують як виставу для дорослих. Вона засвідчила стрімкий вихід із зони комфорту для інституції, котра постала перед багатьма викликами, які зазвичай і призводять до креативних рішень, що долають старі стереотипи.
29.01.25
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Штука
Великий і Жахливий ШІ
Юрій Винничук
Обкладинка, створена ШІ, нам сподобалась, а головне – сподобалася читачам. Але не сподобалася ілюстраторам, які зчинили ґвалт, що у них забрали роботу
29.01.25
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Дискурси
Бо це танець твого життя
Христина Назаркевич
Усю виставу вони розповідають, насамперед тілом, десятки архетипних історій, викликаючи в глядачів радість, сум, співчуття, злість...
28.01.25
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Штука