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Іван Пулюй
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Іван Пулюй (2 лютого 1845— 31 січня 1918)
П'ятниця, Січень 31, 2025 - 14:30
До теми
Бо це танець твого життя
Христина Назаркевич
Усю виставу вони розповідають, насамперед тілом, десятки архетипних історій, викликаючи в глядачів радість, сум, співчуття, злість...
28.01.25
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Штука
Швидко і незрозуміло
Юрко ТИМЧУК
Деякий час усі дивитимуться на світ крізь американську призму. Потім до новацій у Білому домі звикнуть або Трамп перестане чудити. Є ще варіант з прильотом інопланетян, але то навряд
28.01.25
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Україна
Навчання аудіовізуальних митців у Львівській опері
П’ять українських театрів приєдналися до консорціуму європейських оперних театрів в рамках нового проєкту “Opera Europa Next Generation” задля поширення кращих вистав завдяки “OperaVision” – провідній світовій платформі для трансляції опер.
27.01.25
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Штука
День перший...
Андрій Содомора
Розвидняющийся день, що у своїй рум’яності, в перших своїх променях являє, подає на вид усю красу Божого світу. Це – рух, стимул до руху, до сходження вгору
27.01.25
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Дискурси
Історії з клаптиків: мистецька взаємопідтримка
Кароліна Шах
За кожним артоб'єктом — історія людей, які творили цю річ: воркшоп Ясі Хоменко дав змогу учасницям не тільки отримати дизайнерський досвід, а й став арттерапією та соціальним інтегруванням, дозволив поспілкуватись із людьми схожої долі.
26.01.25
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Штука
Легенда про Розенкрейца
Іван Банах
Фраґмент з «Повісті про загублений скарб» (за мотивами давнього трактату «Хемічне весілля Крістіана Розенкрейца року 1459-го»)
26.01.25
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Дискурси
Юдейська війна
Віталій Портников
У будь-якій імперії прекрасно розуміють, що солідарність у таборі ворогів може унеможливити перемогу. Для агресора є важливим, щоб жертва перемогла себе сама
26.01.25
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Дискурси
Соло рояля з оркестром без пауз
Роман Рєпка
Ця музика непрограмна, абстрактна, без сюжету, традиційної драматургії. Але вона чимось чіпляє і міцно тримає. І фінальне враження від неї, як від потужної історії, чи книги, чи фільму, - феномен!
25.01.25
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Штука