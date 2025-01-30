Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Війна. Січень 2025 року
головна
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Січень 2025 року
Четвер, Січень 30, 2025 - 09:00
До теми
Навчання аудіовізуальних митців у Львівській опері
П’ять українських театрів приєдналися до консорціуму європейських оперних театрів в рамках нового проєкту “Opera Europa Next Generation” задля поширення кращих вистав завдяки “OperaVision” – провідній світовій платформі для трансляції опер.
27.01.25
|
|
Штука
День перший...
Андрій Содомора
Розвидняющийся день, що у своїй рум’яності, в перших своїх променях являє, подає на вид усю красу Божого світу. Це – рух, стимул до руху, до сходження вгору
27.01.25
|
|
Дискурси
Історії з клаптиків: мистецька взаємопідтримка
Кароліна Шах
За кожним артоб'єктом — історія людей, які творили цю річ: воркшоп Ясі Хоменко дав змогу учасницям не тільки отримати дизайнерський досвід, а й став арттерапією та соціальним інтегруванням, дозволив поспілкуватись із людьми схожої долі.
26.01.25
|
|
Штука
Легенда про Розенкрейца
Іван Банах
Фраґмент з «Повісті про загублений скарб» (за мотивами давнього трактату «Хемічне весілля Крістіана Розенкрейца року 1459-го»)
26.01.25
|
|
Дискурси
Юдейська війна
Віталій Портников
У будь-якій імперії прекрасно розуміють, що солідарність у таборі ворогів може унеможливити перемогу. Для агресора є важливим, щоб жертва перемогла себе сама
26.01.25
|
|
Дискурси
Соло рояля з оркестром без пауз
Роман Рєпка
Ця музика непрограмна, абстрактна, без сюжету, традиційної драматургії. Але вона чимось чіпляє і міцно тримає. І фінальне враження від неї, як від потужної історії, чи книги, чи фільму, - феномен!
25.01.25
|
|
Штука
Чому Борхес перетворився на синього тигра?
Василь МАХНО
Тигром Борхес побуде недовго, переродиться в бібліотекаря, щоби там, у коридорах Всесвітньої бібліотеки, в межах галактики, розкладати книжки...
25.01.25
|
|
Дискурси
Солдат і смерть. Версія стрілецька
Олеся Ісаюк
Ритм цього вірша, який давно став піснею, нав’язує до рефлексій над полеглими та загалом крихкістю людського життя. Смерть як частина боротьби за Незалежність.
25.01.25
|
|
Галичина