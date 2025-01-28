Війна. Січень 2025 року

Соло рояля з оркестром без пауз

Роман Рєпка

Ця музика непрограмна, абстрактна, без сюжету, традиційної драматургії. Але вона чимось чіпляє і міцно тримає. І фінальне враження від неї, як від потужної історії, чи книги, чи фільму, - феномен!