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день пам'яті жертв Голокосту
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день пам'яті жертв Голокосту
Понеділок, Січень 27, 2025 - 10:15
До теми
Легенда про Розенкрейца
Іван Банах
Фраґмент з «Повісті про загублений скарб» (за мотивами давнього трактату «Хемічне весілля Крістіана Розенкрейца року 1459-го»)
26.01.25
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Дискурси
Соло рояля з оркестром без пауз
Роман Рєпка
Ця музика непрограмна, абстрактна, без сюжету, традиційної драматургії. Але вона чимось чіпляє і міцно тримає. І фінальне враження від неї, як від потужної історії, чи книги, чи фільму, - феномен!
25.01.25
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Штука
Кіно у Jam Factory
Jam Factory Art Center розпочинає щотижневі покази нової та старої світової класики та перлин українського кіно. Особливістю кінопрограми є не лише підбір культових стрічок, а й обговорення фільмів.
25.01.25
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Штука
«Зелена» боротьба Трампа
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Що означає другий вихід США з Паризької угоди? Цього разу рішення Трампа матиме поважніші наслідки і, ймовірно, покалічить пакт про боротьбу зі зміною клімату.
24.01.25
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У світі
«Family name» Олександра Ірванця: фривольний тон, іронія та чорний гумор
Євген Нахлік
«Звісно Ірванець він і в Африці Ірванець але... як тобі було в Ірванцеві?» Інтерпретація вірша поета.
24.01.25
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Штука
Благородним будь і готовим до помочі
Тарас Прохасько
Десятиліттями мама намагалася після тої травми переконати себе, що серед найшлих росіян теж є добрі люди. Мама була вихованою християнкою
23.01.25
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Дискурси
Леся Українка музикою Франца Шуберта
Леся Олійник
Автором балету «Леся» є знаний український балетмейстер Артем Шошин. Усі, хто хоч трохи цікавиться балетним мистецтво, знають про успіх його балетної версії «Тіні забутих предків» на музику Івана Небесного в Львівській Опері, що стала знаковим явищем.
23.01.25
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Штука
Музика Лео Орнштейна оживе у Львові
Львівський органний зал запрошує на унікальну подію – виконання Концерту для фортепіано з оркестром Лео Орнштейна – одного з найзагадковіших і водночас найяскравіших композиторів XX століття, який народився в Україні.
22.01.25
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Штука