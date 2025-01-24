Маковецький

Інтелектуал під час війни: місія чи вирок?

Олеся Ісаюк

"Хоругва невмирущих". Герою мало просто бути на своєму місці – як і всім, хто з об’єктивних причин не потрапили в ЗСУ, але попри це вважають, що єдина слушна позиція – це бути «між вами»