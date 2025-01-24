Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Маковецький
головна
знимка Влодка Маковецького
П'ятниця, Січень 24, 2025 - 10:15
До теми
Театр Лисика
У Львові відкрили виставковий проєкт «ЛИСИК», присвячений творчості видатного українського художника-сценографа Євгена Лисика. Уперше глядачі побачать доробок митця в широкому форматі в одній локації: інсталяції, макети до вистав, фотографії, ескізи костюмів і сценографій.
20.01.25
|
|
Штука
«Дещо дивне ...» на заньківчанській сцені
Прем’єра «Дещо дивне сталося зі мною» на сцені Стрих стане театральним дебютом відомого за фільмом «Памфір» кінорежисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, який поставив виставу за власною п’єсою.
19.01.25
|
|
Штука
«Мереживо століть» Дарії Альошкіної
Кароліна Шах
У львівському Музеї модернізму відкрито виставку великоформатних витинанок Дарії Альошкіної, створених для XVIII Венеційської бієнале, — відтепер у вітчизняних поціновувачів мистецтва є можливість вперше побачити їх в Україні.
18.01.25
|
|
Штука
Інтелектуал під час війни: місія чи вирок?
Олеся Ісаюк
"Хоругва невмирущих". Герою мало просто бути на своєму місці – як і всім, хто з об’єктивних причин не потрапили в ЗСУ, але попри це вважають, що єдина слушна позиція – це бути «між вами»
18.01.25
|
|
Галичина
«Landed Dover»
Анна Вайтемайєр
Навіщо я все це пишу? Бо як і всі ті надчутливі істоти, які ціпеніють, читаючи про війну, шукаю душевної рівноваги: моя форма ескапізму – це кивок у бік минулого, як його пам’ятаю
18.01.25
|
|
Дискурси
Кінець світу за 8 днів
Юрко ПРОХАСЬКО
Як далі поводитися, я не дуже розумів. Це відчуття потім часто повторювалося в житті: не знати, як далі поводитися, що робити зі знайомством, як вчинити з розпочатим зв’язком...
17.01.25
|
|
Дискурси
Правдива велич Івана Пулюя
Роман Пляцко
Напередодні 180-річчя від народження одного з найвідоміших у світі українців варто розвіяти деякі міфи про нього
16.01.25
|
|
Минуле
Вісім років без права на апеляцію
Тарас Прохасько
Не позволь себе заламати остаточно. Не переймися фальшивим нав'язливим ентузіазмом. Не повір, що усі терпіння є тобі ж на добре. Вислизни
16.01.25
|
|
Дискурси