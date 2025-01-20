Лежить, немов жива, ще тепла на столі, з стражданням на устах і кров'ю на чолі

«Landed Dover»

Анна Вайтемайєр

Навіщо я все це пишу? Бо як і всі ті надчутливі істоти, які ціпеніють, читаючи про війну, шукаю душевної рівноваги: моя форма ескапізму – це кивок у бік минулого, як його пам’ятаю