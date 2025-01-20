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Трамп
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Нині Дональд Трамп знову стане президентом США
Понеділок, Січень 20, 2025 - 00:00
До теми
Вісім років без права на апеляцію
Тарас Прохасько
Не позволь себе заламати остаточно. Не переймися фальшивим нав'язливим ентузіазмом. Не повір, що усі терпіння є тобі ж на добре. Вислизни
16.01.25
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Дискурси
Жертви імперської свідомості
Юрій Винничук
Російська імперська свідомість – це хвороба, яка лікується довго і нудно. Мусять пройти цілі покоління, аж поки симптоми її зникнуть назавше.
15.01.25
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Дискурси
Твір людської драми і божественної надії: Велика Меса Моцарта в Львівській філармонії.
Щосічня світ відзначає уродини геніального віденського класика.
15.01.25
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Галичина
Комунізм, нацизм, рашизм
Надія ГОНЧАРЕНКО
Спершу з'являються ідеї. Потім їх підхоплюють політики. Мобілізовуються маси. Боротьба за “світле майбутнє”, за "справедливість", за “цивілізаційну місію” триває. Наявність ворогів дозволяє виправдати репресії і повсякденне застосування насильства.
15.01.25
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Україна
Вертеп …і його більше не буде
Майкл Мишкало
Діти моїх дітей його не побачать і не відчують цього подиху вічності, хоч би як пафосно це звучало: холодне повітря з сіней, сліди на снігу зразу за дверима…
14.01.25
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Дискурси
Сніг, місцями геополітика
Юрко ТИМЧУК
Поки майже президент США Трамп не озвучив свої фантазії гренландською, канадською і панамською мовами, решта планети розв'язують свої проблеми.
14.01.25
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Україна
«Ще й не озирнулись, а вже...»
Андрій Содомора
Час – це те, що в ньому, а в ньому – й ми зі своїми думками, діями; з ними – або без них. У порожньому погляді немає життєвого часу, тобто життя
13.01.25
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Дискурси
«Дзеркало» Миколи Джички
Ірина Гаймус
Микола Джичка, автор проєкту «Віконні експерименти Овертона» у Підземному переході Вагабундо впевнений: його мистецьке «дзеркало» відображень не має недоліків, побаченому слід довіряти. Про це свідчить вислів Speculum sine matuma, зафіксований на монограмі художника, яка маркує підрамник картин.
12.01.25
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Штука