Девід Лінч

«Дзеркало» Миколи Джички

Ірина Гаймус

Микола Джичка, автор проєкту «Віконні експерименти Овертона» у Підземному переході Вагабундо впевнений: його мистецьке «дзеркало» відображень не має недоліків, побаченому слід довіряти. Про це свідчить вислів Speculum sine matuma, зафіксований на монограмі художника, яка маркує підрамник картин.