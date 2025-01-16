Девід Лінч

Девід Лінч (†16.01.2025)

Девід Лінч (†16.01.2025)

Четвер, Січень 16, 2025 - 23:00

До теми

Твір людської драми і божественної надії: Велика Меса Моцарта в Львівській філармонії.
Щосічня світ відзначає уродини геніального віденського класика.
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