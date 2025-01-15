Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Якщо ти не поет, речі часто стають меншими, коли про них говориш
Девід Лінч
До теми
Твір людської драми і божественної надії: Велика Меса Моцарта в Львівській філармонії.
Щосічня світ відзначає уродини геніального віденського класика.
15.01.25
|
|
Галичина
Комунізм, нацизм, рашизм
Надія ГОНЧАРЕНКО
Спершу з'являються ідеї. Потім їх підхоплюють політики. Мобілізовуються маси. Боротьба за “світле майбутнє”, за "справедливість", за “цивілізаційну місію” триває. Наявність ворогів дозволяє виправдати репресії і повсякденне застосування насильства.
15.01.25
|
|
Україна
Сніг, місцями геополітика
Юрко ТИМЧУК
Поки майже президент США Трамп не озвучив свої фантазії гренландською, канадською і панамською мовами, решта планети розв'язують свої проблеми.
14.01.25
|
|
Україна
«Дзеркало» Миколи Джички
Ірина Гаймус
Микола Джичка, автор проєкту «Віконні експерименти Овертона» у Підземному переході Вагабундо впевнений: його мистецьке «дзеркало» відображень не має недоліків, побаченому слід довіряти. Про це свідчить вислів Speculum sine matuma, зафіксований на монограмі художника, яка маркує підрамник картин.
12.01.25
|
|
Штука
Трамп і «новий порядок»
Віталій Портников
Українці можуть сподіватися на виживання тільки у світі цінностей. У будь-якому іншому світі ми приречені стати спустошеною провінцією зголоднілої сусідньої імперії
12.01.25
|
|
Дискурси
Глибини випадкового пострілу
Олеся Ісаюк
«Як почую» Михайла Кураха не має епічного розмаху, проте стан, який опинився у центрі віршованої рефлексії, добре знайомий значній частині бійців що тогочасних українських армій, що ЗСУ.
11.01.25
|
|
Галичина
Таємнича С. Закревська
Юрій Винничук
Збереглися архівні матеріали та мемуарні свідчення про літературну творчість Софії Закревської, яка вартує на український переклад, і нема підстав приписувати її твори де Бальмену
10.01.25
|
|
Дискурси
«Сірано де Бержерак» у Львові
Про силу слова, що розпалює пристрасть та боронить правду: на сцені театру імені Марії Заньковецької відомий режисер Давид Петросян вперше поставить світову класику – «Сірано де Бержерак» Едмона Ростана у перекладі Максима Рильського.
10.01.25
|
|
Штука