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Не може не блудити нога твоя, коли блудить серце
Григорій Сковорода
До теми
Твір людської драми і божественної надії: Велика Меса Моцарта в Львівській філармонії.
Щосічня світ відзначає уродини геніального віденського класика.
15.01.25
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Галичина
Комунізм, нацизм, рашизм
Надія ГОНЧАРЕНКО
Спершу з'являються ідеї. Потім їх підхоплюють політики. Мобілізовуються маси. Боротьба за “світле майбутнє”, за "справедливість", за “цивілізаційну місію” триває. Наявність ворогів дозволяє виправдати репресії і повсякденне застосування насильства.
15.01.25
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Україна
Глибини випадкового пострілу
Олеся Ісаюк
«Як почую» Михайла Кураха не має епічного розмаху, проте стан, який опинився у центрі віршованої рефлексії, добре знайомий значній частині бійців що тогочасних українських армій, що ЗСУ.
11.01.25
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Галичина
Таємнича С. Закревська
Юрій Винничук
Збереглися архівні матеріали та мемуарні свідчення про літературну творчість Софії Закревської, яка вартує на український переклад, і нема підстав приписувати її твори де Бальмену
10.01.25
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Дискурси
«Сірано де Бержерак» у Львові
Про силу слова, що розпалює пристрасть та боронить правду: на сцені театру імені Марії Заньковецької відомий режисер Давид Петросян вперше поставить світову класику – «Сірано де Бержерак» Едмона Ростана у перекладі Максима Рильського.
10.01.25
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Штука
Пес-життєпис
Тарас Прохасько
Вона виявилася найнадійнішим фіксатором нашого життєпису. Певним акцентом, який обрамовує те, що найбільше забувається – просто життя
09.01.25
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Дискурси
NOVA Коляда
Театральний центр «Слово і голос» під керівництвом Наталії Половинки 9 січня о 19:00 започатковує співпрацю із Мистецьким простором LEM проєктом "NOVA Коляда" в художньому відеоформленні Сергія Савченка.
09.01.25
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Штука
Що таке поступ: Іван Франко vs Стівен Пінкер
Роман Ткаченко
Міркування Франка і Пінкера про суспільний розвиток – це ніби діалог наших сучасників. Їхні роздуми в чомусь суголосні, а в чомусь і альтернативні.
09.01.25
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Дискурси