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Війна. Січень 2025 року
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Війна. Січень 2025 року
Вівторок, Січень 14, 2025 - 13:45
До теми
Таємнича С. Закревська
Юрій Винничук
Збереглися архівні матеріали та мемуарні свідчення про літературну творчість Софії Закревської, яка вартує на український переклад, і нема підстав приписувати її твори де Бальмену
10.01.25
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Дискурси
«Сірано де Бержерак» у Львові
Про силу слова, що розпалює пристрасть та боронить правду: на сцені театру імені Марії Заньковецької відомий режисер Давид Петросян вперше поставить світову класику – «Сірано де Бержерак» Едмона Ростана у перекладі Максима Рильського.
10.01.25
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Штука
Пес-життєпис
Тарас Прохасько
Вона виявилася найнадійнішим фіксатором нашого життєпису. Певним акцентом, який обрамовує те, що найбільше забувається – просто життя
09.01.25
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Дискурси
NOVA Коляда
Театральний центр «Слово і голос» під керівництвом Наталії Половинки 9 січня о 19:00 започатковує співпрацю із Мистецьким простором LEM проєктом "NOVA Коляда" в художньому відеоформленні Сергія Савченка.
09.01.25
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Штука
Що таке поступ: Іван Франко vs Стівен Пінкер
Роман Ткаченко
Міркування Франка і Пінкера про суспільний розвиток – це ніби діалог наших сучасників. Їхні роздуми в чомусь суголосні, а в чомусь і альтернативні.
09.01.25
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Дискурси
В Месопотамії кохання відчувалося в колінах.
Аналіз викарбуваних на глиняних табличках тисячі років тому месопотамських текстів аккадською мовою показує, як люди відчували емоції тоді
08.01.25
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Наука
Різдвяні святки
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Прощаються поміж собою колідницкі табори до’в нарік й кваплять на розплєс, кожен зі своєю ватагою, на свій ґрунь, щоби розплєсатиси, розколєдуватиси до’в других свєт риздвєних
08.01.25
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Дискурси
Засвідчити
Чеслав Маркевич
До проблеми ролі літератури та її свідчень у культурному процесі сучасності, а зокрема польської – у сучасному світі. Есей.
08.01.25
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Штука