Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Людина, коли зіпсувала безумством набуте, може зазіхати на те, чого не має
Демосфен
До теми
NOVA Коляда
Театральний центр «Слово і голос» під керівництвом Наталії Половинки 9 січня о 19:00 започатковує співпрацю із Мистецьким простором LEM проєктом "NOVA Коляда" в художньому відеоформленні Сергія Савченка.
09.01.25
|
|
Штука
В Месопотамії кохання відчувалося в колінах.
Аналіз викарбуваних на глиняних табличках тисячі років тому месопотамських текстів аккадською мовою показує, як люди відчували емоції тоді
08.01.25
|
|
Наука
Засвідчити
Чеслав Маркевич
До проблеми ролі літератури та її свідчень у культурному процесі сучасності, а зокрема польської – у сучасному світі. Есей.
08.01.25
|
|
Штука
Концепції міняються
Юрко ТИМЧУК
Традиційне українське «давай вже після свят» трансформувалося у «давай вже після 20 січня». Але і до того часу багато що сталося.
07.01.25
|
|
Україна
Святкова музика
Шукаєте романтичну атмосферу, концерт для всієї родини чи можливість вперше познайомитися з органною музикою? Новий рік у Львівському органному залі розпочинається яскравими концертами, сповненими святкового настрою, духовного піднесення та класичної гармонії.
07.01.25
|
|
Штука
Естетичні універсали
Дзвенислава Саф’ян
Два гранд-концерти для фортепіано з оркестром, записані вперше, є знаковими для дукраїнської культури переломного часу, сповнені віртуозним запалом та інтимною лірикою. Диск вийшов на німецькому лейблі ARS Produktion.
06.01.25
|
|
Штука
Задокументоване Подвижництво
Богдан СМОЛЯК
«Повернення Білого ворона» – розгорнений спогад про труди і дні покутського сільського інтелігента, талановитого графіка-екслібриста, самовидця і громадського діяча, спортовця – Емануїла Храпка (1947 — 1999).
05.01.25
|
|
Штука
Чорний полковник
Віталій Портников
З «чорним полковником» Алксніс не помилився. Тільки «чорним полковником» виявився зовсім не він. Справжнім «чорним полковником» став Путін.
05.01.25
|
|
Дискурси