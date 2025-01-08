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Пам’ятник Анонімному перехожому
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Пам’ятник Анонімному перехожому (II частина), Вроцлав
Середа, Січень 8, 2025 - 15:30
До теми
Чорний полковник
Віталій Портников
З «чорним полковником» Алксніс не помилився. Тільки «чорним полковником» виявився зовсім не він. Справжнім «чорним полковником» став Путін.
05.01.25
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Дискурси
Горіх як олень
Василь МАХНО
«А гуси, яких ти виглядав, ще летять.» «Не чути» – кажу. «Це тобі не чути, а вони летять. Підійди ближче і почуєш».
04.01.25
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Дискурси
Опори в хаосі війни
Через двісті років після написання “Дзяди” Міцкевича допомагають нести світові правду про російську війну в Україні, а національні традиції й ідентичність є опорою в хаосі війни
04.01.25
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Галичина
Чи можна ставити «Дочку полку» у воєнний час?
Аделіна Єфіменко
Навіщо ставити таку оперу під час війни, навіщо зараз потрібна комедія про добрих завойовників, закоханих дезертирів, наївних мирних людей, які розпинають опудало ворога і потім щезають зі сцени історії?
03.01.25
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Штука
Рецензія або від-homin за homo-sapiens-ом
Наталя Сиротинська
Вкотре Андрій Содомора примушує звірити атрибуцію наших сучасників як виду homo-sapiensе, здатного не лише споживати, а й мислити
01.01.25
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Штука
Казкові шати Різдва
Юрій Винничук
Різдво не обмежується лише датами самого свята, воно мандрує і далі – поза новий рік, до Йордану і поза Йордан...
01.01.25
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Дискурси
Температурна історія січня у Львові
Орест Друль
Температурні екстремуми за 210 років метеорологічних спостережень у Львові на січень кожного року і кожне число січня всіх років.
01.01.25
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Минуле
Сад окопів Євгена Гулевича
На війні ми переважно пильно вглядаємося в порожнечу... Вал різного межового досвіду інтенсивно входить у тебе і накопичується. Проте на його осмислення часу немає.
31.12.24
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Штука