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Війна. Січень 2025 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Січень 2025 року
Вівторок, Січень 7, 2025 - 09:45
До теми
Горіх як олень
Василь МАХНО
«А гуси, яких ти виглядав, ще летять.» «Не чути» – кажу. «Це тобі не чути, а вони летять. Підійди ближче і почуєш».
04.01.25
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Дискурси
Опори в хаосі війни
Через двісті років після написання “Дзяди” Міцкевича допомагають нести світові правду про російську війну в Україні, а національні традиції й ідентичність є опорою в хаосі війни
04.01.25
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Галичина
Ergo bibamus! (2)
Ігор Набитович
Фрагмент майбутнього роману «Carmina Burana» – практична частина вірогідної конференції “In vino Veritas?” (Вільний університет у Мюнхені, середина 1990-х)
03.01.25
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Дискурси
Чи можна ставити «Дочку полку» у воєнний час?
Аделіна Єфіменко
Навіщо ставити таку оперу під час війни, навіщо зараз потрібна комедія про добрих завойовників, закоханих дезертирів, наївних мирних людей, які розпинають опудало ворога і потім щезають зі сцени історії?
03.01.25
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Штука
Рецензія або від-homin за homo-sapiens-ом
Наталя Сиротинська
Вкотре Андрій Содомора примушує звірити атрибуцію наших сучасників як виду homo-sapiensе, здатного не лише споживати, а й мислити
01.01.25
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Штука
Казкові шати Різдва
Юрій Винничук
Різдво не обмежується лише датами самого свята, воно мандрує і далі – поза новий рік, до Йордану і поза Йордан...
01.01.25
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Дискурси
Сад окопів Євгена Гулевича
На війні ми переважно пильно вглядаємося в порожнечу... Вал різного межового досвіду інтенсивно входить у тебе і накопичується. Проте на його осмислення часу немає.
31.12.24
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Штука
Михайлові Косіву
Андрій Содомора
Жити й боротися з твердою, Кобзаревою, вірою в те, що «На оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі».
30.12.24
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Галичина