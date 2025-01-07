Війна. Січень 2025 року

Чи можна ставити «Дочку полку» у воєнний час?

Аделіна Єфіменко

Навіщо ставити таку оперу під час війни, навіщо зараз потрібна комедія про добрих завойовників, закоханих дезертирів, наївних мирних людей, які розпинають опудало ворога і потім щезають зі сцени історії?