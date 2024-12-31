Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Надія – це більше за впевненість
Лех Бондковський
До теми
Сад окопів Євгена Гулевича
На війні ми переважно пильно вглядаємося в порожнечу... Вал різного межового досвіду інтенсивно входить у тебе і накопичується. Проте на його осмислення часу немає.
31.12.24
|
|
Штука
Михайлові Косіву
Андрій Содомора
Жити й боротися з твердою, Кобзаревою, вірою в те, що «На оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі».
30.12.24
|
|
Галичина
Минулого літа в Єрусалимі
Василь МАХНО
Хилиталися молільники і хилиталася Стіна. На колінах писалися записки і вкладалися в глибокі тріщини, щоби ознайомився з ними Господь, надуті голуби і сизі горлиці.
28.12.24
|
|
Дискурси
Камілла
Юрко ПРОХАСЬКО
Є різні види темряви і різні відміни тривоги. І коли темнота зливається з тривогою навіть так, що ледве вдається їх відрізнити, не зникає остаточно відчуття, що витоки в них відмінні
27.12.24
|
|
Дискурси
2025 – рік тривог і надій
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Навряд чи якийсь історик в майбутньому наважиться назвати 2024 рік «щасливим». Що для Європи, що для світу загалом.
27.12.24
|
|
У світі
Пильнуй себе, будь обережний
Тарас Прохасько
Гуляйнога – казали мої старенькі. Такі штучки роблять історію на крок вперед, бо фіксують певний стан ландшафту, зумовлений трибом щоденних рухів
26.12.24
|
|
Дискурси
Про справедливість у війні та мирі
о.Юрій Щурко
Війна не є поразкою для всіх — але повинна такою бути для агресора. Метою нашого законного захисту є мир, який відображає Божий порядок у світі.
26.12.24
|
|
Галичина
Естетика бойового братерства
26 грудня в Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій відкриють фотовиставку Олександра Заклецького «2 Інтернаціональний Легіон: Естетика бойового братерства». Експозиція складатиметься із трьох десятків світлин з життя і побуту добровольців.
26.12.24
|
|
Штука