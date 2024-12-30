Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Юліан Буцманюк «Маківка» (1916)
головна
Юліан Буцманюк «Маківка» (1916)
Понеділок, Грудень 30, 2024 - 12:30
До теми
Камілла
Юрко ПРОХАСЬКО
Є різні види темряви і різні відміни тривоги. І коли темнота зливається з тривогою навіть так, що ледве вдається їх відрізнити, не зникає остаточно відчуття, що витоки в них відмінні
27.12.24
|
|
Дискурси
2025 – рік тривог і надій
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Навряд чи якийсь історик в майбутньому наважиться назвати 2024 рік «щасливим». Що для Європи, що для світу загалом.
27.12.24
|
|
У світі
Пильнуй себе, будь обережний
Тарас Прохасько
Гуляйнога – казали мої старенькі. Такі штучки роблять історію на крок вперед, бо фіксують певний стан ландшафту, зумовлений трибом щоденних рухів
26.12.24
|
|
Дискурси
Про справедливість у війні та мирі
о.Юрій Щурко
Війна не є поразкою для всіх — але повинна такою бути для агресора. Метою нашого законного захисту є мир, який відображає Божий порядок у світі.
26.12.24
|
|
Галичина
Естетика бойового братерства
26 грудня в Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій відкриють фотовиставку Олександра Заклецького «2 Інтернаціональний Легіон: Естетика бойового братерства». Експозиція складатиметься із трьох десятків світлин з життя і побуту добровольців.
26.12.24
|
|
Штука
До типології змін: біфуркаційні зміни та бінарні відносини
Геннінг Андерсен
Переклад хрестоматійної в лінгвістиці мовних змін, хоч малознаної у нас, праці
26.12.24
|
|
Дискурси
Святвечір по-шкоцьки
Юрій Винничук
Різдво. Святвечір. Хоч й далеко поза домом, але це не зашкодило зготувати Святу Вечерю як належиться. Вдома вже сніг, а Шкоція сльотна.
25.12.24
|
|
Дискурси
Добре слово і щось важке
Юрко ТИМЧУК
Усик пояснив Ф’юрі його місце на рингу, Зеленський дав нове визначення для Путіна. Боксер зробив свою роботу ефективно й ефектно, президент – поки що тільки ефектно.
25.12.24
|
|
Україна