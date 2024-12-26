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Війна. Грудень 2024 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Грудень 2024 року
Четвер, Грудень 26, 2024 - 18:15
До теми
Естетика бойового братерства
26 грудня в Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій відкриють фотовиставку Олександра Заклецького «2 Інтернаціональний Легіон: Естетика бойового братерства». Експозиція складатиметься із трьох десятків світлин з життя і побуту добровольців.
26.12.24
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Штука
Добре слово і щось важке
Юрко ТИМЧУК
Усик пояснив Ф’юрі його місце на рингу, Зеленський дав нове визначення для Путіна. Боксер зробив свою роботу ефективно й ефектно, президент – поки що тільки ефектно.
25.12.24
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Україна
In Hoc Anno Domini
Вермонт Ройстер
Цей редакційний коментар Вермонт Ройстер написав 1949-го, і відтоді The Wall Street Journal його щороку публікує в переддень Різдва
25.12.24
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Дискурси
Різдвяні історії з Jam Factory Art Center
«Різдвяні історії з Jam Factory Art Center» — це серія джазових концертів в артцентрі 25, 26 та 27 грудня. Через джазові інтерпретації традиційних українських та відомих світових мелодій ділитимемося різдвяною атмосферою, щоб побути разом та підтримати одне одного.
24.12.24
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Штука
Кубічний міліметр людського мозку нанесли на карту з вражаючою деталізацією.
Дослідники Google змоделювали всі 150 мільйонів зв'язків фрагмента людського мозку з нанорозмірною роздільною здатністю
24.12.24
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Наука
Ніч перед Різдвом
Ігор Набитович
…Ґембусь часто потім при доброму пиві розповідав своїм приятелям про фатальну ніч перед Різдвом – тоді, в домовині. Після третьої гальби він знов і знов переживав ті страшні десятиліття
24.12.24
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Дискурси
«Відhomin за homoном» Андрія Содомори
Михайло Зарічний
Нові відкриття нерідко виникають саме на межі наук. Тут ми є свідками того, що поетичні відкриття здійснюються на межі – чи радше на поєднанні – мов
23.12.24
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Штука
Незламність
Андрій Содомора
Війна, яка саме тому, що її розпалює нелюдська жорстокість, так увиразнює розмиті, нерідко й знецінювані буднями найвищі людські цінності, серед яких – і любов.
23.12.24
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Дискурси