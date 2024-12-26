Кому мало прощається, такий мало любить

Ніч перед Різдвом

Ігор Набитович

…Ґембусь часто потім при доброму пиві розповідав своїм приятелям про фатальну ніч перед Різдвом – тоді, в домовині. Після третьої гальби він знов і знов переживав ті страшні десятиліття