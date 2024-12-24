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Бог же не є Богом мертвих, а живих, бо всі в Нього живуть
Вiд Луки 20:38
До теми
Кубічний міліметр людського мозку нанесли на карту з вражаючою деталізацією.
Дослідники Google змоделювали всі 150 мільйонів зв'язків фрагмента людського мозку з нанорозмірною роздільною здатністю
24.12.24
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Наука
Межа року 2024
Тарас Возняк
Ще навесні 2022 року США почали розвертати до їхньої ж історичної місії. І розвертати не так зусиллями самої Америки, як зусиллями і кров’ю наших солдатів…
22.12.24
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Дискурси
Непоглинений простір Юрія Іллєнка
Христина Дрогомирецька
Кінопростір стрічок Іллєнка являє собою своєрідну сцену спроб пізнання себе, постійну боротьбу з часом, яка реалізується через різні стратегії – від боротьби та спротиву до абсолютної розчиненості у природі – і жодна з цих стратегій не є панацеєю.
21.12.24
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Штука
Люблінська історія
Василь МАХНО
Після кожної війни наступає період спустошення, а тоді усіх накриває велика жага пошуків задоволення, що, зрештою, зрідні забуттю...
21.12.24
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Дискурси
Лицарі з-за грані небуття
Олеся Ісаюк
«Гімн безсмертної батави» – це про трансформацію через розширення меж можливого. Про відвагу стати проти всього світу. І про світовідчуття, яке виробляється при загрозі існуванню
21.12.24
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Україна
Українські мисткині зі своєю зброєю
У Jam Factory Art Center 22 грудня звучатиме експериментальна академічна музика: вокальні твори на вірші відомих сучасних українських поеток у виконанні ансамблю "Senza Sforzando" з Одеси.
20.12.24
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Штука
Verba volant, skripta manent
Оксана Бойко
Присвячені рідному Львову розвідки творять Вуйциковий – наш – Львів, Львів людей і споруд. На жаль, донині Його імени не знайдемо у назві вулиці...
19.12.24
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Минуле
Люляй же люляй...
Тарас Прохасько
Йосифові вдалося. Що би могло бути з того сина Божого, якби не тато Йосиф. Тож він колише дитятко, закинене волею Божою у цей небезпечний світ, в якому важко без колисанки
19.12.24
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Дискурси