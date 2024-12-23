Влодко Маковецький

Непоглинений простір Юрія Іллєнка

Христина Дрогомирецька

Кінопростір стрічок Іллєнка являє собою своєрідну сцену спроб пізнання себе, постійну боротьбу з часом, яка реалізується через різні стратегії – від боротьби та спротиву до абсолютної розчиненості у природі – і жодна з цих стратегій не є панацеєю.