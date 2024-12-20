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Бігун
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Костас Вароцос «Бігун» (Атени)
П'ятниця, Грудень 20, 2024 - 13:30
До теми
Феномен культурного спалаху в часі війни
Велика війна не залишила шансів не помічати її, принаймні для тих, хто залишився в Україні. Чи можливо зараз творити в Україні і про Україну, оминаючи тему війни?
19.12.24
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Галичина
Чортзнащо, або Кутя з халвою
Юрій Винничук
Не можна нічого покращувати в обрядових стравах, бо їх готують лише з того, з чого готували сотні років тому і що росло на нашій землі.
18.12.24
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Дискурси
Поле перехресних самотностей
Юлія Баір
Емоційна буря, здійнята виставою “Поле [Ранкова леді]”, поставленою режисером і хореографом Райнером Бером й так красиво втіленою танцівницею Галиною Щупак, поцілила мені у самісіньке сонячне сплетіння, надовго позбавивши можливості глибоко вдихнути й видихнути.
17.12.24
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Штука
Метеоісторія Львова з екстраполяцією в майбутнє
Орест Друль
Минуло два століття неперервних метеорологічних спостережень у Львові. Непомітно минуло, бо всі дорадянські дані Гідрометеоцентр вперто іґнорує
17.12.24
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Дискурси
Українські мотиви в польському законі про ІНП
Мирослав Чех
Новий PiSівський проєкт створений за зразком поправок до цього закону 2018 року, тобто написаних "російською кирилицею".
17.12.24
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Дискурси
Як карта ляже
Юрко ТИМЧУК
До традиційних проблем додалася вже майже забута тема – вибори. Значить, весна з її загостреннями вже ближче.
17.12.24
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Україна
Василь Сліпак: зоряне месіянство МІФУ
Наталія Сиротинська
У найважчі часи народжуються люди, здатні здвигнути екзистенційні ваги на сторону Світла і стати прикладом для поколінь. Таким прикладом є українець Василь Сліпак – саме «є», а не «був», оскільки життєвий шлях цього оперного співака світової слави, завершився на полі бою і став легендою.
16.12.24
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Штука
Під вікном нашого дитинства (2)
Андрій Содомора
Зупинитися при віконці засніженої хатини, що в дитячій книжечці, дихнути на замерзлу шибку теплом і бодай поглядом побути в хаті дитинства
16.12.24
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Дискурси