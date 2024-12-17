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Часи змінюються, і ми змінюємося разом з ними
Квінт Горацій Флакк
До теми
Поле перехресних самотностей
Юлія Баір
Емоційна буря, здійнята виставою “Поле [Ранкова леді]”, поставленою режисером і хореографом Райнером Бером й так красиво втіленою танцівницею Галиною Щупак, поцілила мені у самісіньке сонячне сплетіння, надовго позбавивши можливості глибоко вдихнути й видихнути.
17.12.24
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Штука
Як карта ляже
Юрко ТИМЧУК
До традиційних проблем додалася вже майже забута тема – вибори. Значить, весна з її загостреннями вже ближче.
17.12.24
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Україна
Василь Сліпак: зоряне месіянство МІФУ
Наталія Сиротинська
У найважчі часи народжуються люди, здатні здвигнути екзистенційні ваги на сторону Світла і стати прикладом для поколінь. Таким прикладом є українець Василь Сліпак – саме «є», а не «був», оскільки життєвий шлях цього оперного співака світової слави, завершився на полі бою і став легендою.
16.12.24
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Штука
Під вікном нашого дитинства (2)
Андрій Содомора
Зупинитися при віконці засніженої хатини, що в дитячій книжечці, дихнути на замерзлу шибку теплом і бодай поглядом побути в хаті дитинства
16.12.24
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Дискурси
Мої-твої-наші-ваші: кровотеча війни
Роксолана Жаркова
Книжка Юлії Ілюхи «Мої жінки» (Книга року ВВС 2024) кровить й не піддається жодним кровоспинним засобам, жодне болетамівне не здатне пом’якшити спазмів від читання цих історій.
15.12.24
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Штука
Ефект равлика
Віталій Портников
Не можна зберегти мир – і спокій у самих США – без сильної Америки: віра в цю тезу ослабла зі зникненням післявоєнних генерацій, з обранням Обами – першого по війні ізоляціоніста
15.12.24
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Дискурси
Кола відкриття сенсу
Олеся Ісаюк
Колоніальна травма передбачає вторинність — цивілізаційну, політичну, економічну, культурну. І Маланюк в “Уривку з поеми” акцентує на класичному символі убогості традиційної російської культури
14.12.24
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Галичина
Ялинка на свята
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Совпала зимами, протинаючись засніженою толокою д’горі у пошуку найпишнішої ялинки, прокремсуючи дорогою зиму густу вістрям сокирки острої..
14.12.24
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Дискурси