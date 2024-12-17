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Війна. Грудень 2024 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Грудень 2024 року
Вівторок, Грудень 17, 2024 - 10:15
До теми
Василь Сліпак: зоряне месіянство МІФУ
Наталія Сиротинська
У найважчі часи народжуються люди, здатні здвигнути екзистенційні ваги на сторону Світла і стати прикладом для поколінь. Таким прикладом є українець Василь Сліпак – саме «є», а не «був», оскільки життєвий шлях цього оперного співака світової слави, завершився на полі бою і став легендою.
16.12.24
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Штука
Ялинка на свята
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Совпала зимами, протинаючись засніженою толокою д’горі у пошуку найпишнішої ялинки, прокремсуючи дорогою зиму густу вістрям сокирки острої..
14.12.24
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Дискурси
Сирійська геополітична делегітимізація Путіна
Максим МУЛЯР
Падіння дружнього до Кремля режиму Башара Асада поставило під сумнів доцільність всіх інших інтервенційно-геополітичних проєктів Путіна.
13.12.24
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У світі
Довга зима теорії
Юрко ПРОХАСЬКО
...з блискітками структуралізму, запізнілими спалахами семіотики, пізніми наверненнями до іконічного перевороту, що дісталися до нас понад колючими кордонами
13.12.24
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Дискурси
Друге німецьке економічне диво: від Ергарда до Шольца
Роман Скляров
Економічна міць Німеччини ґрунтується на захопленні міжнародних ринків. Це найнадійніше джерело процвітання, перевірене історією
13.12.24
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Минуле
Зима дірява
Тарас Прохасько
Це щастя пригадування підживлює постійну віру вір – насправді всяке вже було, і всьо то всяке якось перейшло, тому ще буде усяке…
12.12.24
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Дискурси
Видавничі уродини
«Видавництво Старого Лева» святкує 23 день народження і з цієї нагоди влаштовує для прихильників і читачів фестиваль несподіванок, сповнений перфоменсів, майстерок,концертів та зустрічей з письменниками.
12.12.24
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Штука
Інтриги, змови і вальси
При всій комедійності сюжету, це зовсім не банальна розважальна вистава. В оригінальній версії оперети князь Орловський втілює збірний образ російської еліти: неосвіченої, нахабної, ницої, самозакоханої, яка, маючи статки, готова собі на догоду купити за гроші все. І цей момент актуальний нині.
12.12.24
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Штука