Selina Bressan

Інтриги, змови і вальси

При всій комедійності сюжету, це зовсім не банальна розважальна вистава. В оригінальній версії оперети князь Орловський втілює збірний образ російської еліти: неосвіченої, нахабної, ницої, самозакоханої, яка, маючи статки, готова собі на догоду купити за гроші все. І цей момент актуальний нині.