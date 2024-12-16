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Selina Bressan
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«Тунель» (знимка Селіни Брессан)
Понеділок, Грудень 16, 2024 - 09:45
До теми
Сирійська геополітична делегітимізація Путіна
Максим МУЛЯР
Падіння дружнього до Кремля режиму Башара Асада поставило під сумнів доцільність всіх інших інтервенційно-геополітичних проєктів Путіна.
13.12.24
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У світі
Друге німецьке економічне диво: від Ергарда до Шольца
Роман Скляров
Економічна міць Німеччини ґрунтується на захопленні міжнародних ринків. Це найнадійніше джерело процвітання, перевірене історією
13.12.24
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Минуле
Зима дірява
Тарас Прохасько
Це щастя пригадування підживлює постійну віру вір – насправді всяке вже було, і всьо то всяке якось перейшло, тому ще буде усяке…
12.12.24
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Дискурси
Видавничі уродини
«Видавництво Старого Лева» святкує 23 день народження і з цієї нагоди влаштовує для прихильників і читачів фестиваль несподіванок, сповнений перфоменсів, майстерок,концертів та зустрічей з письменниками.
12.12.24
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Штука
Інтриги, змови і вальси
При всій комедійності сюжету, це зовсім не банальна розважальна вистава. В оригінальній версії оперети князь Орловський втілює збірний образ російської еліти: неосвіченої, нахабної, ницої, самозакоханої, яка, маючи статки, готова собі на догоду купити за гроші все. І цей момент актуальний нині.
12.12.24
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Штука
Карпати: укриття для культури
З 2022-го карпатський регіон став шелтером і для біженців, і для нашої культури. Гуцульщина стає прикладом збереження, відновлення і презентації своєї культурної спадщини
12.12.24
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Галичина
Століття ідей, що об’єднують покоління
Христина Онішечко
Сто років від народження славетного літературознавця, фольклориста, педагога Івана Денисюка: декілька вдячних слів на ювілей
12.12.24
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Минуле
Троє в авті, не рахуючи прекрасної кралі
Юрій Винничук
Я позаздрив Андрію Любці, який об'їздив Балкани уздовж і впоперек, а згодом написав книжку. І закинув йому ідею, щоб поїхати разом
11.12.24
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Дискурси