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Війна. Грудень 2024 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Грудень 2024 року
Четвер, Грудень 12, 2024 - 10:00
До теми
Соломія Івахів колядує світові
Американська дистрибуційна компанія Naxos of America випустила альбом колядок Ukrainian Christmas (“Українське Різдво”). Компакт-диск об’єднав 12 українських різдвяних мелодій в аранжуванні Богдана Кривопуста і виконанні скрипальки світової слави Соломії Івахів.
11.12.24
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Штука
Іконопис: від канону до новацій
У п'ятницю, 13 грудня, о 16:00 у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького (головна будівля, проспект Свободи, 20, м. Львів) відбудеться відкриття виставки «Нова ікона» з Міжнародних новицьких іконописних пленерів 2009–2023 років.
10.12.24
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Штука
В очікуванні
Юрко ТИМЧУК
Екклезіаст мав рацію і нічого нового під сонцем нема – грузинські януковичі ставлять на майдані в Тбілісі «йолку», повстанці в Сирії знаходять Асадові «межигір’я».
10.12.24
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Україна
Ювелірна пластика у Львівській опері
Напередодні Різдвяних свят Львівська національна опера пропонує шанувальникам розкоші відвідати виставку коштовностей, серед особливих витворів сучасного українського декоративно-прикладного мистецтва золотих унітазів і батонів не буде.
09.12.24
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Штука
Орган, німі кінострічки та імпровізація
15-17 грудня австрійський композитор і віртуозний виконавець Флоріан Райтнер представить дві ексклюзивні програми: вечір органних імпровізацій до кінохронік поч. ХХ ст. у Львівському органному залі та воркшоп вільної імпровізації кіномузики в Музеї Соломії Крушельницької.
09.12.24
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Штука
Чорно–біле (1)
Андрій Содомора
Дивимося на щось (чи щось чуємо), і те «щось» – викликує з нашого серця те, що належить лише йому; те, що було в ньому, неусвідомлюване, у глибинах генетичного...
09.12.24
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Дискурси
«Лаки-фарби»
Марта Кришталович
«Е-е-е, Марто Олександрівно, кого як кого, а вас я добре пам’ятаю, бо через вашу французьку був битий...»
08.12.24
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Дискурси
Почути Харків, відчути Харків
Поліна Кордовська
Тут зрезонували творчі прагнення слобожанської та галицької мистецьких спільнот: непереборне бажання молодих харківських композиторів, аби їхня музика звучала не лише у рідному місті, і щира зацікавленість львівських виконавців у актуальній творчості своїх сучасників.
08.12.24
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Штука