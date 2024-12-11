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Ігор Береза. Перетворення. 2018 – 2019
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Ігор Береза. Перетворення. 2018 – 2019
Середа, Грудень 11, 2024 - 13:15
До теми
Ювелірна пластика у Львівській опері
Напередодні Різдвяних свят Львівська національна опера пропонує шанувальникам розкоші відвідати виставку коштовностей, серед особливих витворів сучасного українського декоративно-прикладного мистецтва золотих унітазів і батонів не буде.
09.12.24
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Штука
Орган, німі кінострічки та імпровізація
15-17 грудня австрійський композитор і віртуозний виконавець Флоріан Райтнер представить дві ексклюзивні програми: вечір органних імпровізацій до кінохронік поч. ХХ ст. у Львівському органному залі та воркшоп вільної імпровізації кіномузики в Музеї Соломії Крушельницької.
09.12.24
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Штука
Почути Харків, відчути Харків
Поліна Кордовська
Тут зрезонували творчі прагнення слобожанської та галицької мистецьких спільнот: непереборне бажання молодих харківських композиторів, аби їхня музика звучала не лише у рідному місті, і щира зацікавленість львівських виконавців у актуальній творчості своїх сучасників.
08.12.24
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Штука
Статуя Асада
Віталій Портников
Є щось дуже символічне в тому, що щасливі мешканці Хами руйнують статую свого старого гнобителя. Це ще одне нагадування, що будь-яка темрява завжди добігає кінця
08.12.24
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Дискурси
Герберт у нашому місті
Остап Сливинський
Збіґнєв Герберт залишається в нашому місті як знак вірності й знак запитання. Не забуваймо запитувати, не завжди сподіваючись на однозначну відповідь...
07.12.24
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Дискурси
Національний музей у Львові презентує "Вишиті сорочки Покуття"
Це видання є першим науковим опрацюванням колекції покутських вишитих сорочок з музейного зібрання. Альбом-каталог репрезентує понад 100 сорочок з Городенківщини, Коломийщини, Снятинщини, Тисмениччини та Тлумаччини.
07.12.24
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Штука
“Заплети косу міцніш”
Юлія Баір
Танець є основним художнім засобом вистави — непростий, заразом ліричний і атлетичний, і через цей синтез ще дужче вражаючий. На сцені лише жінки. Рухами тіл вони пишуть незвичайну (не)жіночу історію. Все дійство — вібруюча жива маса.
06.12.24
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Штука
Надія після трагедії
Олеся Ісаюк
“Не говоріте нічого; слова — то вороги!” Втома зі зневірою змушують відкидати абсолютно все, крім головного — крім України.
06.12.24
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Україна