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Війна. Грудень 2024 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Грудень 2024 року
Понеділок, Грудень 9, 2024 - 10:15
До теми
“Заплети косу міцніш”
Юлія Баір
Танець є основним художнім засобом вистави — непростий, заразом ліричний і атлетичний, і через цей синтез ще дужче вражаючий. На сцені лише жінки. Рухами тіл вони пишуть незвичайну (не)жіночу історію. Все дійство — вібруюча жива маса.
06.12.24
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Штука
Гірське джерело: есей благодарности
Данило Ільницький
Синтетичний портрет особистости Миколи Ільницького з доволі приватними нотками – одним із найголовніших слів у ньому є: Дід
06.12.24
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Дискурси
Дитячий Зимовий концерт
Львівський дитячий оркестр запрошує прийти в суботу, 7 грудня, на святковий Зимовий концерт до Львівської національної філармонії та зануритися в справжній світ радості та натхненної творчості.
05.12.24
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Штука
Капусняк по-шкоцьки
Юрій Винничук
Капусняк уже доварюється, пахтить на всю хату. А післязавтра, на святого Миколая – пляцок з яблуками і родзинками. Мусить бути все як вдома
04.12.24
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Дискурси
Культура а суспільна свідомость
Євген Жураковський
Наше суспільство намагається досягти розквіту на засадах політики, але вона є наслідком свободи культури та розвитку самосвідомості
04.12.24
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Галичина
Філармонійна музика Різдва
У грудні, коли перші вогники на філармонійній ялинці наповнюють залу світлом, музиканти запрошують на особливі музичні події – квінтесенцію святкового настрою, відчуття наближення Різдвяного дива та віри у світлий Новий Рік.
04.12.24
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Штука
Наснага до світлого прийдешнього
За мотивами збірки “Call Us What We Carry” сучасної американської поетки Аманди Ґорман курбасівці створять поетичну виставу. Вперше ці спеціально відібрані поетичні твори буде перекладено українською мовою та представлено на театральній сцені.
03.12.24
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Штука
Львів без Герберта
Ірина Старовойт
Ми не кричимо, не додаємо занадто багато пафосу, але показуємо: це сталося з нами, і коли це стається – ось, як це стається, і це може статися з вами також
03.12.24
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Дискурси