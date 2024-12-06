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Св. Миколай
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Св. Миколай
П'ятниця, Грудень 6, 2024 - 08:45
До теми
Культура а суспільна свідомость
Євген Жураковський
Наше суспільство намагається досягти розквіту на засадах політики, але вона є наслідком свободи культури та розвитку самосвідомості
04.12.24
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Галичина
Філармонійна музика Різдва
У грудні, коли перші вогники на філармонійній ялинці наповнюють залу світлом, музиканти запрошують на особливі музичні події – квінтесенцію святкового настрою, відчуття наближення Різдвяного дива та віри у світлий Новий Рік.
04.12.24
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Штука
Наснага до світлого прийдешнього
За мотивами збірки “Call Us What We Carry” сучасної американської поетки Аманди Ґорман курбасівці створять поетичну виставу. Вперше ці спеціально відібрані поетичні твори буде перекладено українською мовою та представлено на театральній сцені.
03.12.24
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Штука
Львів без Герберта
Ірина Старовойт
Ми не кричимо, не додаємо занадто багато пафосу, але показуємо: це сталося з нами, і коли це стається – ось, як це стається, і це може статися з вами також
03.12.24
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Дискурси
Пасьянси у грі в «Чапаєва»
Юрко ТИМЧУК
Громадяни України вже можуть почати отримувати «президентську тисячу», платити більше податків і міркувати над сенсом тези «головне — придушити противника морально».
03.12.24
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Україна
"Щедрик" вперше пролунав у видатній франкфуртській Alte Oper.
Концерт симфонічного оркестру Львівської національної філармонії у Франкфурті був завершальним в рамцях гастрольного туру оркестру Німеччиною
03.12.24
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Галичина
Грузинська мрія
Віталій Портников
Що ми маємо зробити, щоб не опинятися кожні 10 років на Майдані розлюченими й ошуканими? Щоб не зрадити тих, хто віддає своє життя за те, аби Україна існувала?
02.12.24
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Дискурси
Пролегомени створення ордену Героїв Небесної Сотні
Тарас Возняк
1.12.2013 після побиття студентів, які маніфестували за европейське майбутнє України, вибухнула Революція Гідності
01.12.24
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Україна