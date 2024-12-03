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Війна. Грудень 2024 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Грудень 2024 року
Вівторок, Грудень 3, 2024 - 10:00
До теми
"Щедрик" вперше пролунав у видатній франкфуртській Alte Oper.
Концерт симфонічного оркестру Львівської національної філармонії у Франкфурті був завершальним в рамцях гастрольного туру оркестру Німеччиною
03.12.24
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Галичина
Пролегомени створення ордену Героїв Небесної Сотні
Тарас Возняк
1.12.2013 після побиття студентів, які маніфестували за европейське майбутнє України, вибухнула Революція Гідності
01.12.24
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Україна
У Львові відкриють «Театр абсурду»
1 грудня в Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій відкриють виставковий проєкт «Театр абсурду», у межах якого представлять творчість українського художника Олега Мінька. Уперше малярські задуми митця переведуть у 3D-формат театральних декорацій.
30.11.24
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Штука
Калатало тривоги, калатало люті
Василь МАХНО
«Бачиш, – каже мама, – яка війна?» А ви кажете: навіщо нам поезія? Може, для відчуття у грудях калатала люті?
30.11.24
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Дискурси
Формування єдиної теорії політичних організацій
Тарас ПЛАХТІЙ
Міждисциплінарний підхід до аналізу, проєктування та вдосконалення політичних партій нового покоління з динамічною мережею
30.11.24
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Дискурси
Кінець грузинської мрії про Євроунію
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Багатьох грузинів обурило рішення нового уряду заморозити перемовини з Євроунією й вони вийшли на вулицю. Чи варто сподіватися на «Революцію троянд 2.0»?
29.11.24
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У світі
Всі ми «Едики». Страшний або гіркий сміх Мрожека
Чеслав Маркевич
Інтерпретуючи сміх у Мрожека, краще довіряти словам його персонажів, ніж самому Автору, який із творчого «мовчання» висміював увесь світ
29.11.24
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Дискурси
Упійманий час: відеоархів Віктора Неборака
Ігор Котик
У п’ятницю, 29 листопада, на екрані Мистецької бібліотеки транслюватиметься один із творчих вечорів Юрія Андруховича – поетичний, з серії літературних і музичних заходів «Перфо-салон», що засновані на відеоархіві Віктора Неборака.
29.11.24
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Штука