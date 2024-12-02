Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Альберт Дьйордь
головна
Альберт Дьйордь «Меланхолія»
Понеділок, Грудень 2, 2024 - 22:15
До теми
У Львові відкриють «Театр абсурду»
1 грудня в Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій відкриють виставковий проєкт «Театр абсурду», у межах якого представлять творчість українського художника Олега Мінька. Уперше малярські задуми митця переведуть у 3D-формат театральних декорацій.
30.11.24
|
|
Штука
Формування єдиної теорії політичних організацій
Тарас ПЛАХТІЙ
Міждисциплінарний підхід до аналізу, проєктування та вдосконалення політичних партій нового покоління з динамічною мережею
30.11.24
|
|
Дискурси
Кінець грузинської мрії про Євроунію
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Багатьох грузинів обурило рішення нового уряду заморозити перемовини з Євроунією й вони вийшли на вулицю. Чи варто сподіватися на «Революцію троянд 2.0»?
29.11.24
|
|
У світі
Всі ми «Едики». Страшний або гіркий сміх Мрожека
Чеслав Маркевич
Інтерпретуючи сміх у Мрожека, краще довіряти словам його персонажів, ніж самому Автору, який із творчого «мовчання» висміював увесь світ
29.11.24
|
|
Дискурси
Упійманий час: відеоархів Віктора Неборака
Ігор Котик
У п’ятницю, 29 листопада, на екрані Мистецької бібліотеки транслюватиметься один із творчих вечорів Юрія Андруховича – поетичний, з серії літературних і музичних заходів «Перфо-салон», що засновані на відеоархіві Віктора Неборака.
29.11.24
|
|
Штука
Елімінація митця і простір інтерпретації. Любківський
Тарас Возняк
По-ставивши твір перед глядачем, мистець de facto завершив свою місію. Тепер ми взаємодіємо з ним, «розгортаємо» його змісти та сенси
29.11.24
|
|
Дискурси
30 років до прокуратури європейського зразка
Володимир ПЕТРАКОВСЬКИЙ
Восени наступного року відзначатимемо 30-ту річницю членства України в Раді Європи. І до того часу Україна цілком спроможна втілити окреслену рамку рекомендацій
28.11.24
|
|
Україна
Треба поговорити з ювеліром
Тарас Прохасько
Дивні речі запам'ятовуються. Дивні речі запам'ятовуються настільки, що не можеш їх викинути з голови. Вони стають плоттю роздумів і медитацій
28.11.24
|
|
Дискурси