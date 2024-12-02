Альберт Дьйордь

Упійманий час: відеоархів Віктора Неборака

Ігор Котик

У п’ятницю, 29 листопада, на екрані Мистецької бібліотеки транслюватиметься один із творчих вечорів Юрія Андруховича – поетичний, з серії літературних і музичних заходів «Перфо-салон», що засновані на відеоархіві Віктора Неборака.