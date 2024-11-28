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Війна. Листопад 2024 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Листопад 2024 року
Четвер, Листопад 28, 2024 - 20:15
До теми
Не знаю
Майкл Мишкало
Не знаю, що приготували для нас новий день, новий місяць і нова зима, не кажучи вже про рік – цього ніхто не знає. Але знаю, що опустити руки ми завжди встигнемо
26.11.24
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Дискурси
Підвищуючи ставки
Юрко ТИМЧУК
Поки росіяни петляли від «рубєжа» до «орєшніка», українці позначили в календарі 1000-й день повномасштабної війни, яка триває з часів Андрєя Боголюбського.
26.11.24
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Україна
Кераміка без кордонів
Виставка «Кераміка без кордонів» представляє твори випускників кафедри художньої кераміки Львівської національної академії мистецтв – майстрів своєї справи, які нині є членами Міжнародної академії кераміки в Женеві.
26.11.24
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Штука
Ісая Берлін та свобода від насильства
Лука Вієвський
Ідеї Ісаї Берліна на перетині етичного й політичного можуть зайняти гідне місце в широкому суспільному дискурсі України.
26.11.24
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Минуле
Викрадені з рідного краю
27-28 листопада на Камерній сцені Національного театру імені Марії Заньковецької відбудеться прем’єра моновистави «Птах на горищі» українського драматурга Олега Михайлова. П’єса, написана влітку 2023 року, присвячена темі викраденню дітей росією.
25.11.24
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Штука
Втома / невтома
Андрій Содомора
Пере-могти ворога – це спромогтись на щось більше, аніж ворог може. А в нерівному бою – спромогтись на більше, аніж сама людина може; зробити щось таке, що поза межами можливого
25.11.24
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Дискурси
Як там?
Марта Кришталович
Час від часу нахилявся над домовиною і повторював одне і те ж запитання, мовби покійна дружина й справді могла йому відповісти: «Може, хотяй ти мені скажеш?.. Може, скажеш?..»
24.11.24
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Дискурси
Перелом
Віталій Портников
Вибір у нас тепер античний: або й далі плисти за путінським планом до Харібди й загинути, або повернути до Скілли, щоб отримати шанс на спасіння. Але ми обовʼязково випливемо
24.11.24
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Дискурси