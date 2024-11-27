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Mark Stephens
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Знимка Марка Стівенса
Середа, Листопад 27, 2024 - 21:30
До теми
Кераміка без кордонів
Виставка «Кераміка без кордонів» представляє твори випускників кафедри художньої кераміки Львівської національної академії мистецтв – майстрів своєї справи, які нині є членами Міжнародної академії кераміки в Женеві.
26.11.24
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Штука
Викрадені з рідного краю
27-28 листопада на Камерній сцені Національного театру імені Марії Заньковецької відбудеться прем’єра моновистави «Птах на горищі» українського драматурга Олега Михайлова. П’єса, написана влітку 2023 року, присвячена темі викраденню дітей росією.
25.11.24
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Штука
Втома / невтома
Андрій Содомора
Пере-могти ворога – це спромогтись на щось більше, аніж ворог може. А в нерівному бою – спромогтись на більше, аніж сама людина може; зробити щось таке, що поза межами можливого
25.11.24
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Дискурси
Як там?
Марта Кришталович
Час від часу нахилявся над домовиною і повторював одне і те ж запитання, мовби покійна дружина й справді могла йому відповісти: «Може, хотяй ти мені скажеш?.. Може, скажеш?..»
24.11.24
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Дискурси
Перелом
Віталій Портников
Вибір у нас тепер античний: або й далі плисти за путінським планом до Харібди й загинути, або повернути до Скілли, щоб отримати шанс на спасіння. Але ми обовʼязково випливемо
24.11.24
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Дискурси
«Коли ж настане у нас вік людський..?»
Михайло Павлик
Два листи Михайла Павлика на 9 тисяч слів до Лесі Українки, ніколи нею не прочитані. Публікуються вперше Лукашем Скупейком.
23.11.24
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Минуле
Премія ім. Григорія Кочура 2024
Володимир Тимчук
Ідеальности у поетичному перекладі, власне, не існує — існують тільки перекладацькі стратегії людини, які приймають для того, щоб якось правильно передати авторове слово мовою перекладу. Вочевидь, таких стратегій і «правильностей» буде стільки, скільки людей за це візьметься.
23.11.24
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Штука
«Письменник формується наодинці з собою»
Уляна Галич - Василь Махно
Вороги не можуть нас знищити, оце українське зерно проростає знову і знов. Але і ми ніяк не можемо здійснити остаточний екзистенційний прорив
23.11.24
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Дискурси