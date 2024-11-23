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Багато говорити і багато сказати не є те саме
Софокл
До теми
«Письменник формується наодинці з собою»
Уляна Галич - Василь Махно
Вороги не можуть нас знищити, оце українське зерно проростає знову і знов. Але і ми ніяк не можемо здійснити остаточний екзистенційний прорив
23.11.24
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Дискурси
“Маківка”: торжество і катарсис
Олеся Ісаюк
Символом трагедії став сюжет про стрільця, який після бою заглянув у рюкзак вбитого “москаля” — і знайшов там загорнутий у вишиваний рушник “Кобзар” Шевченка.
22.11.24
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Галичина
Майстри листопаду
Юрко ПРОХАСЬКО
Пізня осінь – холодний морґ мокрих міських тканин, анатомічний театр і заодно анатомічний музей цілого минулого року
22.11.24
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Дискурси
Філософ очима поета: спокуса, повчання чи тролінґ?
Євген Нахлік
Вірш-анекдот Герберта «Пан Коґіто розповідає про спокушення Спінози» досі інтригує інтерпретаторів
22.11.24
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Минуле
Оркестрова «Академія»: «INSO-Lviv» презентує освітню ініціативу.
Освітня платформа об’єднає на одній сцені талановитих молодих музикантів з Львівського державного музичного ліцею імені Соломії Крушельницької та досвідчених оркестрантів.
22.11.24
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Галичина
Ми йдем вперід
Тарас Прохасько
У скрутну годину розраховувати на поміч і розуміння арійських батальйонів не варто. Свій український шанс вони проґавили.
21.11.24
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Дискурси
Щодо річниці Казимира Вежинського та діапазону почуттів емігрантів
Дана Пінчевська
До 130-ої річниці від дня народження в Галичині, де він і прожив першу – найкращу – частину свого життя
21.11.24
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Минуле
Про студентські «гусаки»
Юрій Винничук
Не раз, буваючи за кордоном, чув здивування, що у нас нема студентських корпорацій. А вони до війни були. І в країнах Балтії відразу відродилися. А в нас – ні
20.11.24
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Дискурси