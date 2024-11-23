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День пам'яті жертв Голодомору
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День пам'яті жертв Голодомору
Субота, Листопад 23, 2024 - 09:30
До теми
Оркестрова «Академія»: «INSO-Lviv» презентує освітню ініціативу.
Освітня платформа об’єднає на одній сцені талановитих молодих музикантів з Львівського державного музичного ліцею імені Соломії Крушельницької та досвідчених оркестрантів.
22.11.24
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Галичина
Ми йдем вперід
Тарас Прохасько
У скрутну годину розраховувати на поміч і розуміння арійських батальйонів не варто. Свій український шанс вони проґавили.
21.11.24
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Дискурси
Щодо річниці Казимира Вежинського та діапазону почуттів емігрантів
Дана Пінчевська
До 130-ої річниці від дня народження в Галичині, де він і прожив першу – найкращу – частину свого життя
21.11.24
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Минуле
Про студентські «гусаки»
Юрій Винничук
Не раз, буваючи за кордоном, чув здивування, що у нас нема студентських корпорацій. А вони до війни були. І в країнах Балтії відразу відродилися. А в нас – ні
20.11.24
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Дискурси
Три львівські театри у фіналі Фестивалю-Премії «GRA»
Від 23 листопада по 2 грудня у Львові, Івано-Франківську та Києві відбудеться фінальний етап VI Всеукраїнського Фестивалю-Премії «GRA». Глядачі побачать 14 вистав-фіналісток, що є найкращими зразками сучасного театрального мистецтва країни.
20.11.24
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Штука
Полярність родинних історій
Роксана Харчук
У книжці «Бабуся вмирати не любила» ідеться про шахтарську сім’ю з Донбасу, у «Ану бігом ходіть їсти!» – про сільську галицьку. Отже, маємо справу з географічними, національними – соціальними, релігійними, політичними, культурними, психоментальними полюсами, які й лежать в основі нинішньої війни.
19.11.24
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Штука
1000 днів великої війни… і вдячності
Митрополит Борис Ґудзяк
Сьогодні, оплакуючи наші втрати й молячись за справедливий мир для нашої Батьківщини, хочу подякувати за кожен день. Ми є. Дякую Богові і людям.
19.11.24
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Дискурси
Телефонні збитки
Юрко ТИМЧУК
В постіндустріальному суспільстві забагато інформації і присутні проблеми з комунікацією (перевірено Шольцом), а тут ще зима на носі й інавгурація Трампа.
19.11.24
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Україна