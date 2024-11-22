Помаранчева революція

1000 днів великої війни… і вдячності

Митрополит Борис Ґудзяк

Сьогодні, оплакуючи наші втрати й молячись за справедливий мир для нашої Батьківщини, хочу подякувати за кожен день. Ми є. Дякую Богові і людям.