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Помаранчева революція
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знимка Юрка Дячишина
П'ятниця, Листопад 22, 2024 - 10:00
До теми
Оркестрова «Академія»: «INSO-Lviv» презентує освітню ініціативу.
Освітня платформа об’єднає на одній сцені талановитих молодих музикантів з Львівського державного музичного ліцею імені Соломії Крушельницької та досвідчених оркестрантів.
22.11.24
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Галичина
Три львівські театри у фіналі Фестивалю-Премії «GRA»
Від 23 листопада по 2 грудня у Львові, Івано-Франківську та Києві відбудеться фінальний етап VI Всеукраїнського Фестивалю-Премії «GRA». Глядачі побачать 14 вистав-фіналісток, що є найкращими зразками сучасного театрального мистецтва країни.
20.11.24
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Штука
Полярність родинних історій
Роксана Харчук
У книжці «Бабуся вмирати не любила» ідеться про шахтарську сім’ю з Донбасу, у «Ану бігом ходіть їсти!» – про сільську галицьку. Отже, маємо справу з географічними, національними – соціальними, релігійними, політичними, культурними, психоментальними полюсами, які й лежать в основі нинішньої війни.
19.11.24
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Штука
1000 днів великої війни… і вдячності
Митрополит Борис Ґудзяк
Сьогодні, оплакуючи наші втрати й молячись за справедливий мир для нашої Батьківщини, хочу подякувати за кожен день. Ми є. Дякую Богові і людям.
19.11.24
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Дискурси
Телефонні збитки
Юрко ТИМЧУК
В постіндустріальному суспільстві забагато інформації і присутні проблеми з комунікацією (перевірено Шольцом), а тут ще зима на носі й інавгурація Трампа.
19.11.24
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Україна
Книжка в діалозі з виставкою
Одним із наскрізних сюжетів цієї збірки є бажання авторів та авторок текстів надати форми та матеріального виразу роздумам, що їх спровокували візуальні образи виставки «Наші роки, наші слова, наші втрати, наші пошуки, наші ми».
18.11.24
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Штука
Платформа для єдності – ідея справедливості
Володимир Кулик
Забезпечення прав меншин творить нам Українутакою ж привабливою, як Європа. Але нема змоги поширити це на тих, які хочуть вважати себе росіянами
18.11.24
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Дискурси
Фундація та імперія
Віталій Портников
Нові технології не зробили нас більш розумними, але зробили нас менш відповідальними. А саме віра у свободу волі, вчинку й мислення є справжнім прогресом
17.11.24
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Дискурси