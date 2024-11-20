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Багато хто є мов ті алмази - під брутальною зовнішністю сховані блискучі риси
Ювенал
До теми
Три львівські театри у фіналі Фестивалю-Премії «GRA»
Від 23 листопада по 2 грудня у Львові, Івано-Франківську та Києві відбудеться фінальний етап VI Всеукраїнського Фестивалю-Премії «GRA». Глядачі побачать 14 вистав-фіналісток, що є найкращими зразками сучасного театрального мистецтва країни.
20.11.24
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Штука
Полярність родинних історій
Роксана Харчук
У книжці «Бабуся вмирати не любила» ідеться про шахтарську сім’ю з Донбасу, у «Ану бігом ходіть їсти!» – про сільську галицьку. Отже, маємо справу з географічними, національними – соціальними, релігійними, політичними, культурними, психоментальними полюсами, які й лежать в основі нинішньої війни.
19.11.24
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Штука
Телефонні збитки
Юрко ТИМЧУК
В постіндустріальному суспільстві забагато інформації і присутні проблеми з комунікацією (перевірено Шольцом), а тут ще зима на носі й інавгурація Трампа.
19.11.24
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Україна
Книжка в діалозі з виставкою
Одним із наскрізних сюжетів цієї збірки є бажання авторів та авторок текстів надати форми та матеріального виразу роздумам, що їх спровокували візуальні образи виставки «Наші роки, наші слова, наші втрати, наші пошуки, наші ми».
18.11.24
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Штука
Платформа для єдності – ідея справедливості
Володимир Кулик
Забезпечення прав меншин творить нам Українутакою ж привабливою, як Європа. Але нема змоги поширити це на тих, які хочуть вважати себе росіянами
18.11.24
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Дискурси
Фундація та імперія
Віталій Портников
Нові технології не зробили нас більш розумними, але зробили нас менш відповідальними. А саме віра у свободу волі, вчинку й мислення є справжнім прогресом
17.11.24
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Дискурси
Час гусей
Дмитро Єльніков
Аби зобразити цятку – достатньо цятки простору; проте коли цятка у просторі рухається, потрібен увесь простір. І час: аби знати, що таке осінній переліт гусей понад буджацьким помор’ям
16.11.24
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Дискурси
Барокова опера в перекладі Тараса Демка
17, 20 і 22 листопада у Львівському органному залі звучатиме відома барокова опера “Дідона та Еней” Генрі Перселла – вперше в українському перекладі Тараса Демка і по 30-річчю її виконання оркестром “Perpetuum Mobile” із незабутнім солістом Василем Сліпаком.
16.11.24
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Штука