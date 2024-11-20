Багато хто є мов ті алмази - під брутальною зовнішністю сховані блискучі риси

Книжка в діалозі з виставкою

Одним із наскрізних сюжетів цієї збірки є бажання авторів та авторок текстів надати форми та матеріального виразу роздумам, що їх спровокували візуальні образи виставки «Наші роки, наші слова, наші втрати, наші пошуки, наші ми».