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Платити добром за зло — безглуздість, бо ж чим тоді платити за добро?
Конфуцій
До теми
Платформа для єдності – ідея справедливості
Володимир Кулик
Забезпечення прав меншин творить нам Українутакою ж привабливою, як Європа. Але нема змоги поширити це на тих, які хочуть вважати себе росіянами
18.11.24
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Дискурси
Фундація та імперія
Віталій Портников
Нові технології не зробили нас більш розумними, але зробили нас менш відповідальними. А саме віра у свободу волі, вчинку й мислення є справжнім прогресом
17.11.24
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Дискурси
Час гусей
Дмитро Єльніков
Аби зобразити цятку – достатньо цятки простору; проте коли цятка у просторі рухається, потрібен увесь простір. І час: аби знати, що таке осінній переліт гусей понад буджацьким помор’ям
16.11.24
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Дискурси
Барокова опера в перекладі Тараса Демка
17, 20 і 22 листопада у Львівському органному залі звучатиме відома барокова опера “Дідона та Еней” Генрі Перселла – вперше в українському перекладі Тараса Демка і по 30-річчю її виконання оркестром “Perpetuum Mobile” із незабутнім солістом Василем Сліпаком.
16.11.24
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Штука
«Президент» Абхазії Бжанія утік зі Сухумі.
Рятуючись від протестувальників, він заховався чи то на російській військовій базі, чи то в рідному селі.
16.11.24
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У світі
Дотанцьовуючи до себе
Юлія Баір
Вечір експериментальних показів Work-in-Progress, що відбувся у львівському Центрі інтелектуального мистецтва “Меркурій”, об’єднав три перформативні танцювальні видовища, де відсутність сцени як окремої частини простору поглибила ефект співучасті та співприсутності, спільного проживання емоцій і вишукування сенсів.
15.11.24
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Штука
Феноменологія піддашшя
Тарас Прохасько
Кожна людина має у своїй абстрагованій уяві який фрагмент внутрішньої структури будинку, з яким вона асоціює власний внутрішній світ
14.11.24
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Дискурси
Доповнення органних хронік
Любов Кияновська
Ідея «хронікальності» втілена в ретельній документації, якою аргументовано історично-хронологічні екскурси, суб’єктивні рефлексії про діяльність Органного залу, виконавців і роль органного мистецтва в інфраструктурі музичного життя європейського простору.
14.11.24
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Штука