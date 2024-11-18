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Володимир Богуславський
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Володимир Богуславський
Понеділок, Листопад 18, 2024 - 10:45
До теми
Барокова опера в перекладі Тараса Демка
17, 20 і 22 листопада у Львівському органному залі звучатиме відома барокова опера “Дідона та Еней” Генрі Перселла – вперше в українському перекладі Тараса Демка і по 30-річчю її виконання оркестром “Perpetuum Mobile” із незабутнім солістом Василем Сліпаком.
16.11.24
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Штука
«Президент» Абхазії Бжанія утік зі Сухумі.
Рятуючись від протестувальників, він заховався чи то на російській військовій базі, чи то в рідному селі.
16.11.24
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У світі
Дотанцьовуючи до себе
Юлія Баір
Вечір експериментальних показів Work-in-Progress, що відбувся у львівському Центрі інтелектуального мистецтва “Меркурій”, об’єднав три перформативні танцювальні видовища, де відсутність сцени як окремої частини простору поглибила ефект співучасті та співприсутності, спільного проживання емоцій і вишукування сенсів.
15.11.24
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Штука
Феноменологія піддашшя
Тарас Прохасько
Кожна людина має у своїй абстрагованій уяві який фрагмент внутрішньої структури будинку, з яким вона асоціює власний внутрішній світ
14.11.24
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Дискурси
Доповнення органних хронік
Любов Кияновська
Ідея «хронікальності» втілена в ретельній документації, якою аргументовано історично-хронологічні екскурси, суб’єктивні рефлексії про діяльність Органного залу, виконавців і роль органного мистецтва в інфраструктурі музичного життя європейського простору.
14.11.24
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Штука
Ковані хрести Олега Боньковського
Його творчість суголосна з початком загальноєвропейського відродження ковальського мистецтва 1970–1980 років. Альбом-каталог містить світлини кованих хрестів і свічників із авторської серії легендарного майстра українського художнього металу.
13.11.24
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Штука
Підводне життя літератури
Юрій Винничук
Українська література скидається на айсберг: лише 10 відсотків на поверхні, решта – під водою. Не опублікована, не досліджена, забута і притрушена порохами
13.11.24
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Дискурси
Музика бароко «Галантних Європ»
Це спроба почути та побачити трохи інакший музичний рельєф, адже така зміна фокусу уваги сприятиме появі нових можливостей для репрезентації, зокрема, української культури як частини загальноєвропейського соціокультурного контінууму.
12.11.24
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Штука