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Володимир Богуславський
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виставка Володимира Богуславського «Малярство» в Shum Art Gallery.
Середа, Листопад 13, 2024 - 18:30
До теми
Ковані хрести Олега Боньковського
Його творчість суголосна з початком загальноєвропейського відродження ковальського мистецтва 1970–1980 років. Альбом-каталог містить світлини кованих хрестів і свічників із авторської серії легендарного майстра українського художнього металу.
13.11.24
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Штука
Музика бароко «Галантних Європ»
Це спроба почути та побачити трохи інакший музичний рельєф, адже така зміна фокусу уваги сприятиме появі нових можливостей для репрезентації, зокрема, української культури як частини загальноєвропейського соціокультурного контінууму.
12.11.24
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Штука
Андрей Шептицький – культурна ітерація сенсів
Ярослава Яковлєва · Олег Яськів
Україна все ще шукає і виборює своє місце у майбутньому. Тому українцям потрібні люди та сенси, на які можна опиратися, мріючи майбутнім
10.11.24
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Галичина
Смажені зелені помідори
Віталій Портников
Як завжди буває зі спробою надати своїм мріям про минуле інституційного характеру, наслідки цього повернення будуть приголомшливими
10.11.24
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Дискурси
Мюнхен, 1938, 29 вересня
Пйотр Маєвський
Документальна реконструкція кульмінаційного моменту Мюнхенської угоди: розділ з новоперекладеної книжки «Коли спалахне війна? 1938. Аналіз кризи»
09.11.24
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Минуле
Темно-зелений камертон МЗ
У День працівників культури, 9 листопада, Національний театр імені Марії Заньковецької представив ребрендинг. Новий логотип, шрифти, кольорову гаму, дизайн афіш тощо розробили спільно з Happy Design Agency.
09.11.24
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Штука
Молодість якого Савича?
Олеся Ісаюк
Косачеві йшлося не про аналіз еволюції українства за сто років до нього, а про критику попереднього йому покоління: як виглядали прихильники "тверезого розуму", коли все вирішувала дієвість
09.11.24
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Україна
Електоральна декада: плюси й мінуси для України
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
За минулу декаду ми пережили кілька важливих електоральних та навколоелекторальних подій, які можуть досить суттєво вплинути на наше життя.
08.11.24
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У світі