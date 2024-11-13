Володимир Богуславський

Андрей Шептицький – культурна ітерація сенсів

Ярослава Яковлєва · Олег Яськів

Україна все ще шукає і виборює своє місце у майбутньому. Тому українцям потрібні люди та сенси, на які можна опиратися, мріючи майбутнім