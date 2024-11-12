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Війна. Листопад 2024 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Листопад 2024 року
Вівторок, Листопад 12, 2024 - 09:15
До теми
Андрей Шептицький – культурна ітерація сенсів
Ярослава Яковлєва · Олег Яськів
Україна все ще шукає і виборює своє місце у майбутньому. Тому українцям потрібні люди та сенси, на які можна опиратися, мріючи майбутнім
10.11.24
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Галичина
Молодість якого Савича?
Олеся Ісаюк
Косачеві йшлося не про аналіз еволюції українства за сто років до нього, а про критику попереднього йому покоління: як виглядали прихильники "тверезого розуму", коли все вирішувала дієвість
09.11.24
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Україна
Електоральна декада: плюси й мінуси для України
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
За минулу декаду ми пережили кілька важливих електоральних та навколоелекторальних подій, які можуть досить суттєво вплинути на наше життя.
08.11.24
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У світі
Культура проти війни
Леся Олійник
У Лондоні вдруге відбувся фестиваль «Київські Арт Сезони». Сучасне українське мистецтво стало засобом опору варварському агресору, застерігаючи світ про небезпеку його існування й руйнації людських цінностей.
08.11.24
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Штука
MOOD: малювати музику, поезію, час
9 листопада в Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій (ЦІММ) стартує новий виставковий проєкт MOOD – перформативне малярство українського митця Влодка Олещука. На відкритті відбудеться перформанс «Перцепція часу».
08.11.24
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Штука
Виборці до еліти: Чи тепер ви мене бачите?
Девід Брукс
Адміністрація Байдена намагалася привабити робітничий клас субсидіями, але не існує економічного рішення того, що є насамперед кризою поваги
07.11.24
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Дискурси
Тепер такі часи суть
Тарас Прохасько
Ким би ми були, у які би нетрі безпорадності ми завалилися, коли б відкинули віру у те, що спочатку було слово? Безжальність слів витягає із терпіння і спонукає до терпіння
07.11.24
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Дискурси
Яке кіно маніпулятивне?
Нині, 7 листопада, в Торонто відбудеться спеціальний показ документального фільму «Zinema» українського режисера Корнія Грицюка та дискусія із міжнародними експертами про методи протидії дезінформації.
07.11.24
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Штука