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Природа дала нам тимчасовий притулок, а не постійне житло
Цицерон
До теми
Електоральна декада: плюси й мінуси для України
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
За минулу декаду ми пережили кілька важливих електоральних та навколоелекторальних подій, які можуть досить суттєво вплинути на наше життя.
08.11.24
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У світі
Культура проти війни
Леся Олійник
У Лондоні вдруге відбувся фестиваль «Київські Арт Сезони». Сучасне українське мистецтво стало засобом опору варварському агресору, застерігаючи світ про небезпеку його існування й руйнації людських цінностей.
08.11.24
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Штука
MOOD: малювати музику, поезію, час
9 листопада в Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій (ЦІММ) стартує новий виставковий проєкт MOOD – перформативне малярство українського митця Влодка Олещука. На відкритті відбудеться перформанс «Перцепція часу».
08.11.24
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Штука
Виборці до еліти: Чи тепер ви мене бачите?
Девід Брукс
Адміністрація Байдена намагалася привабити робітничий клас субсидіями, але не існує економічного рішення того, що є насамперед кризою поваги
07.11.24
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Дискурси
Яке кіно маніпулятивне?
Нині, 7 листопада, в Торонто відбудеться спеціальний показ документального фільму «Zinema» українського режисера Корнія Грицюка та дискусія із міжнародними експертами про методи протидії дезінформації.
07.11.24
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Штука
Побачити світ новими очима
Лілія Бомко
Збірка поезій “У Бога під серцем” сестри Антонії Шелепило має наскрізну метафору “сонця всіх сонць”, що є втіленою любов’ю Бога до людини, яка постійно прагне “вийти з печери”, з темряви на світло, щоб побачити сонце нового дня.
06.11.24
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Штука
Філософська глибина речиталю Міхаеля Феттера
Роксолана Гавалюк
Концерт гостя з Саксонії задемонстрував широту репертуару, філософське осмислення і рівень складності, а його майстерність побудови тембрової і динамічної драматургії (іноді на межі парадоксу) і володіння технікою педалі справді вражає і заворожує.
05.11.24
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Штука
Страшидла в асортименті
Юрко ТИМЧУК
Коли майже все добре, щоб занадто не розслабитися, можна знайти собі якусь фобію і героїчно її долати. Аналогічно можна зробити, коли майже все погано.
05.11.24
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Україна