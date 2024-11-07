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Страх і сором – дві причини, через які люди від правди відступають
Сирах
До теми
Яке кіно маніпулятивне?
Нині, 7 листопада, в Торонто відбудеться спеціальний показ документального фільму «Zinema» українського режисера Корнія Грицюка та дискусія із міжнародними експертами про методи протидії дезінформації.
07.11.24
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Штука
Побачити світ новими очима
Лілія Бомко
Збірка поезій “У Бога під серцем” сестри Антонії Шелепило має наскрізну метафору “сонця всіх сонць”, що є втіленою любов’ю Бога до людини, яка постійно прагне “вийти з печери”, з темряви на світло, щоб побачити сонце нового дня.
06.11.24
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Штука
Філософська глибина речиталю Міхаеля Феттера
Роксолана Гавалюк
Концерт гостя з Саксонії задемонстрував широту репертуару, філософське осмислення і рівень складності, а його майстерність побудови тембрової і динамічної драматургії (іноді на межі парадоксу) і володіння технікою педалі справді вражає і заворожує.
05.11.24
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Штука
Страшидла в асортименті
Юрко ТИМЧУК
Коли майже все добре, щоб занадто не розслабитися, можна знайти собі якусь фобію і героїчно її долати. Аналогічно можна зробити, коли майже все погано.
05.11.24
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Україна
Головний ткач матерії нашої історії
Валентина Романюк
Євген Чикаленко постає у романі «Пан» у всій багатовимірності й суперечливості своїх іпостасей — як землевласник і агроном, як щедрий донатор задля просвітництва, як фундатор щоденної української газети «Рада», як меценат і натхненник визначних митців і науковців...
04.11.24
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Штука
Андрій Кісь: «Мені це цікаво!»
Василь Ґабор
Спомин про Андрія Кіся і справжню революцію в книжковому дизайні, що кардинально змінила оформлення української книги
03.11.24
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Минуле
Довге відлуння слова
Віктор Палинський
Богдан Смоляк видав книжку поезій, що мала б побачити світ ще в 70-х роках минулого сторіччя як його дебютна збірка. Тоді, в силу обставин і радянських умов, не вийшло. Та це слово відлунює, не піддається Хроносовим снам. Адже не зблякло. Не загубилося.
03.11.24
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Штука
Маленький капітан
Віталій Портников
Коли маленький радянський капітан стає маршалом вкраденого світу, а країною радянських маршалів починає керувати маленький миршавий підполковник
03.11.24
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Дискурси