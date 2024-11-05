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Свобода, що осяює світ
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Свобода, що осяює світ
Вівторок, Листопад 5, 2024 - 23:30
До теми
Філософська глибина речиталю Міхаеля Феттера
Роксолана Гавалюк
Концерт гостя з Саксонії задемонстрував широту репертуару, філософське осмислення і рівень складності, а його майстерність побудови тембрової і динамічної драматургії (іноді на межі парадоксу) і володіння технікою педалі справді вражає і заворожує.
05.11.24
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Штука
Головний ткач матерії нашої історії
Валентина Романюк
Євген Чикаленко постає у романі «Пан» у всій багатовимірності й суперечливості своїх іпостасей — як землевласник і агроном, як щедрий донатор задля просвітництва, як фундатор щоденної української газети «Рада», як меценат і натхненник визначних митців і науковців...
04.11.24
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Штука
Андрій Кісь: «Мені це цікаво!»
Василь Ґабор
Спомин про Андрія Кіся і справжню революцію в книжковому дизайні, що кардинально змінила оформлення української книги
03.11.24
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Минуле
Довге відлуння слова
Віктор Палинський
Богдан Смоляк видав книжку поезій, що мала б побачити світ ще в 70-х роках минулого сторіччя як його дебютна збірка. Тоді, в силу обставин і радянських умов, не вийшло. Та це слово відлунює, не піддається Хроносовим снам. Адже не зблякло. Не загубилося.
03.11.24
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Штука
Маленький капітан
Віталій Портников
Коли маленький радянський капітан стає маршалом вкраденого світу, а країною радянських маршалів починає керувати маленький миршавий підполковник
03.11.24
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Дискурси
Антологія української музики
Марія Левкович
Від часу свого заснування Київська Камерата під керівництвом Валерія Матюхіна регулярно представляла твори українських композиторів, а також створювала записи, що увійшли до серії дисків, які стануть доступним на популярних стримінгових платформах.
02.11.24
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Штука
У напрямку батьківщини
Василь МАХНО
Так-так я часто сюди приходжу постояти перед океаном і вдивлятися у напрям батьківщини. Наче немає батьківщини, а тільки – напрямок?
02.11.24
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Дискурси
Танець у зоні війни?
Юлія Баір
У найнесподіваніший спосіб танець в Україні під час війни постає як потужне мистецьке й соціально-культурне явище в тих численних, знятих просто на лінії фронту імпровізованих відео, де хтось з бійців, можливо, танцює останній раз в житті.
01.11.24
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Штука