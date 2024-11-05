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Війна. Листопад 2024 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Листопад 2024 року
Вівторок, Листопад 5, 2024 - 09:15
До теми
Довге відлуння слова
Віктор Палинський
Богдан Смоляк видав книжку поезій, що мала б побачити світ ще в 70-х роках минулого сторіччя як його дебютна збірка. Тоді, в силу обставин і радянських умов, не вийшло. Та це слово відлунює, не піддається Хроносовим снам. Адже не зблякло. Не загубилося.
03.11.24
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Штука
Маленький капітан
Віталій Портников
Коли маленький радянський капітан стає маршалом вкраденого світу, а країною радянських маршалів починає керувати маленький миршавий підполковник
03.11.24
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Дискурси
У напрямку батьківщини
Василь МАХНО
Так-так я часто сюди приходжу постояти перед океаном і вдивлятися у напрям батьківщини. Наче немає батьківщини, а тільки – напрямок?
02.11.24
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Дискурси
Квартет «Фенікс» у Музеї Шептицького
У неділю, 3 листопада, о 17.00 Музей митрополита Андрея Шептицького запрошує на музично-поетичний вечір за участі Phoenix String Quartet та акторів-заньківчан Олександри Бонковської і Юрія Чекова.
31.10.24
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Штука
Жінка біля війни
Тарас Прохасько
Вона знає, що невдовзі помре від раку легенів, знає, що хотіла би, щоби це було від куріння, але то не так. І точно знає, що усі історії безконечні. Я для неї тільки правнук
31.10.24
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Дискурси
Прем’єра камерної опери «Русалонька»
Історія про кохання, самопожертву та силу мрії, яка надихає й сьогодні. 3 листопада о 15:00 Львівській національній опері відбудеться прем’єра камерної опери «Русалонька» Ясухіро Касаматсу. Вона стане першою японською оперою на українській сцені.
30.10.24
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Штука
Органний зал: історія відкриття
Двері Львівського органного залу відчинилися для слухачів 3 листопада 1969 року. Органний зал у Львові став першим концертним органним залом в Україні й одразу посів місце одного з найбільш цікавих та важливих концертних майданчиків на музичній мапі Львова та України.
30.10.24
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Штука
Національні спільноти: фільм у скансені
Як насправді жилося “нацменшинам” у радянські часи? Чи вивчали вони мову своєї спільноти? Яким було повернення у рідний Крим для кримських татар, які виросли в депортації? Чи відчули національні спільноти відродження після відновлення Незалежності України у 1991 році?
30.10.24
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Штука